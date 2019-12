Zum Auftakt des NATO-Gipfels hat US-Präsident Trump den französischen Staatschef Macron wegen seiner "Hirntod"-Äußerung scharf kritisiert. Auch an Deutschland übte er erneut Kritik. Die Türkei drohte mit einem Veto.

US-Präsident Donald Trump hat die Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der NATO als "beleidigend" und "respektlos" gegenüber den Bündnispartnern bezeichnet. Macron hatte die NATO für "hirntot" erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit in Sicherheitsfragen gefordert. Das sei ein "sehr, sehr böses Statement", sagte Trump in London im Beisein von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Er sei sehr überrascht von der Aussage gewesen, so Trump. Manchmal tue Macron Dinge, die "kontraproduktiv" für sein Land seien. "Niemand braucht die NATO mehr als Frankreich."

Die beiden Staatschefs kommen am Nachmittag zu einem bilateralen Treffen zusammen. Neben der Debatte um Macrons Haltung zur NATO sorgt auch der Konflikt um die geplante Digitalsteuer für Spannungen zwischen Frankreich und den USA.

Zum Start des Gipfels gab Trump sich aber versöhnlicher als noch im vergangenen Jahr. Er sei ein größerer Fan der NATO geworden, weil diese anpassungsfähig sei. "Wenn sie nicht flexibel gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich, denke ich."

Julie Kurz, ARD London, über die Stimmung beim NATO-Jubiläumsgipfel

tagesschau 12:00 Uhr, 03.12.2019





Kritik an Deutschland mit falschen Zahlen

Erneut griff Trump Deutschland wegen der aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben an. Dabei nannte er allerdings Zahlen, die deutlich unter den Angaben der NATO liegen. Die USA zahlten 4,0 bis 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, während Deutschland nur 1,0 bis 1,2 bei einem deutlich niedrigeren Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgeben würde, sagte Trump. "Das ist nicht fair."

Der offiziellen NATO-Statistik zufolge gab Deutschland in diesem Jahr 1,38 Prozent des BIP für Verteidigung aus und die USA 3,42 Prozent. Die NATO hat sich mindestens zwei Prozent jedes einzelnen Mitgliedstaats zum Ziel gesetzt. Trump betonte, dass selbst das zu wenig sei. "Die Zwei ist eine sehr niedrige Zahl, es sollten eigentlich Vier sein".

Türkei droht mit Veto

Für Spannungen im Vorfeld sorgten auch Aussagen des türkischen Präsident Recep Tayipp Erdogan. Er kündigte an, NATO-Hilfen für baltische Staaten blockieren zu wollen, sollte sich das Militärbündnis nicht der türkischen Sicht über Terrorgefahren anschließen.

Damit zielt Erdogan offenbar auf die kurdische Miliz YPG ab, die von der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird, zugleich aber ein Hauptverbündeter der USA im Kampf gegen die Islamistenmiliz IS in Syrien war. Die Türkei hatte im Oktober eine Offensive gegen die YPG in Nordosten Syriens gestartet, was von mehreren NATO-Ländern scharf kritisiert worden war.

Als "Erpressung" sei das aber nicht zu verstehen, so Erdogan. Er wolle sich in London mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und seinen Amtskollegen aus den baltischen Ländern treffen. Die NATO erwägt, die baltischen Staaten künftig stärker zu unterstützen. Hintergrund ist der ausgelaufene INF-Abrüstungsvertrag. Im Februar hatten die USA angekündigt, sich aus dem Vertrag zurückzuziehen. Russland zog kurz darauf nach.