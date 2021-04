Nach US-Rückzugsplänen NATO-Abzug aus Afghanistan beginnt am 1. Mai

Die NATO wird am 1. Mai offiziell ihren Abzug aus Afghanistan beginnen: Eine entsprechende Entscheidung fiel am Abend in einer Konferenz der 30 Außen- und Verteidigungsminister. Das Bündnis reagiert damit auf den angekündigten Abzug der USA.

Nach der Entscheidung der USA zum Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan leitet auch die NATO das Ende ihres Einsatzes am Hindukusch ein: Das Bündnis habe entschieden, ab dem 1. Mai mit dem Abzug zu beginnen, hieß es nach einer Videoschalte der Außen- und Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten.

Zurzeit sind noch etwa 10.000 reguläre NATO-Soldaten in Afghanistan. Sie sollen die Regierung durch die Ausbildung und Beratung von Sicherheitskräften in ihrem Kampf gegen die radikalislamistischen Taliban unterstützen. Deutschland ist mit derzeit etwa 1100 Soldaten nach den USA der zweitgrößte Truppensteller.

Die Nachricht vom NATO-Abzug ist wenig überraschend, denn nach der Entscheidung aus Washington wäre eine Fortsetzung des Einsatzes für die anderen NATO-Staaten nur mit erheblichen Zusatzkosten und Risiken möglich gewesen. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte bereits vor der offiziellen Entscheidung klar gemacht, dass die Bundeswehr ebenfalls das Land verlassen werde. "Wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus", sagte die CDU-Politikerin im ARD-"Morgenmagazin".

"Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden"

In Washington trat US-Präsident Joe Biden derweil noch einmal vor die Presse, um die bereits bekannten Abzugspläne offiziell zu verkünden: Der Abzug solle ebenfalls am 1. Mai beginnen und bis zum 11. September abgeschlossen werden, erklärte Biden. "Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Es ist Zeit für die amerikanischen Truppen, nach Hause zu kommen." Die USA hätten verhindert, dass Afghanistan wieder Ausgangspunkt für Terroranschläge gegen die Vereinigten Staaten werde. Damit sei das ursprüngliche Ziel der Afghanistan-Mission erfüllt.

Machtübernahme der Taliban befürchtet

Die afghanische Regierung stellt der Abzug vor einige Probleme. Unklar ist etwa, welche Folgen die NATO-Entscheidung für die Friedensverhandlungen mit den Taliban hat. So wird befürchtet, dass die Islamisten bereits kurz nach dem internationalen Abzug die Macht im Land übernehmen könnten. Die mühsamen demokratischen Fortschritte, die das Land in den vergangenen Jahren gemacht hat, dürften dann hinfällig sein.

Ghani: Können uns selbst verteidigen

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani erklärte in einer ersten Stellungnahme, die Islamische Republik Afghanistan respektiere die US-Entscheidung zum Abzug. Man werde mit den US-Partnern zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Ghani versicherte gleichzeitig, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in der Lage seien, das Land und die Bevölkerung zu verteidigen.