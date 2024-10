Auf der Grundlage von '56 hätten wir wahrscheinlich nicht getan, was Präsident Selenskyj vor zweieinhalb Jahren getan hat - weil es unverantwortlich ist, weil es scheint, dass er sein Land in die Defensive gedrängt hat. So viele Menschen starben, so viel Territorium wurde verloren, und ich wiederhole, es ist ihr Recht, es ist ihre souveräne Entscheidung, das zu tun. Aber wenn wir gefragt worden wären, hätten wir nicht dazu geraten.