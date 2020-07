Feuer in Kathedrale von Nantes Verdächtiger wieder frei

Ein nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale von Nantes in Gewahrsam genommener Mann ist wieder frei. Er sei nicht mehr der Brandstiftung verdächtig, erklärte der zuständige Staatsanwalt.

Der nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale von Nantes vorübergehend in Polizeigewahrsam genommene 39-Jährige ist wieder frei. Der Mann sei entlassen worden, berichteten Medien unter Berufung auf den Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennès. Es gebe keine weitere Strafverfolgung, sagte Sennès der Lokalzeitung "Presse Océan". Demnach gab es keine Verbindung des Mannes zu dem Feuer.

Die Ermittler verfolgen derzeit die Theorie, dass der Brand mit Absicht gelegt wurde, weil es in der Kathedrale drei Brandherde gegeben hatte. Bei ersten Untersuchungen waren keine Einbruchspuren an dem Gebäude gefunden worden. Techniker überprüfen aber auch die Elektrik in der Kathedrale.

Der Mann war am Samstag in Polizeigewahrsam genommen worden, nachdem der Brand unter anderem die Hauptorgel der Kirche zerstört hatte. Außerdem verbrannten Kunstobjekte, große Kirchenfenster zerbarsten durch die Hitze.

Widersprüche in Aussage aufgelöst

Es handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Freiwilligen, der in der Diözese gearbeitet habe und für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend zuständig gewesen sei. Die Ermittler wollten Sennès zufolge Fragen in der zeitlichen Abfolge des Abends klären. Die Widersprüchlichkeiten hätten sich jedoch aufgelöst, hieß es in dem Bericht.

Passanten meldeten Feuer

Die Feuerwehr war gegen 7.45 Uhr am Samstagmorgen von Passanten alarmiert worden, die Flammen hinter der Fensterrose des Gotteshauses gesehen hatten. Etwa 100 Feuerwehrleute waren daraufhin im Einsatz und brachten den Brand nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Auf Fernsehbildern war eine riesige schwarze Rauchwolke zu sehen, die zwischen den Türmen der Kathedrale im historischen Zentrum von Nantes aufstieg.

Feuerwehrchef Laurent Ferlay sagte, mit dem Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre Dame im vergangenen Jahr sei das Feuer in der Peter-und-Paul-Kathedrale von Nantes nicht vergleichbar. Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war bei einem verheerenden Brand im April 2019 schwer beschädigt worden und befindet sich seither im Wiederaufbau.

Die Schäden seien auch nicht so enorm wie jene nach einem Großbrand in der Peter-und-Paul-Kathedrale vor 48 Jahren, sagte Ferlay weiter. Damals sei das Dach so schwer beschädigt worden, dass eine Beton-Bewehrung habe eingesetzt werden müssen. Die Renovierungsarbeiten an dem Gotteshaus dauerten 13 Jahre.