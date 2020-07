Feuer in Kathedrale von Nantes Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Großfeuer in der Kathedrale von Nantes ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das Feuer ist unter Kontrolle, doch die Flammen richteten großen Schaden an.

Nach dem Großbrand in der Peter-und-Paul-Kathedrale in der westfranzösischen Stadt Nantes hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung eingeleitet. Der zuständige Staatsanwalt Pierre Sennes sagte bei einer Pressekonferenz, das Feuer sei an drei Stellen ausgebrochen, unter anderem an der Orgel und im Hauptschiff. "Das sieht nicht nach einem Zufall aus", zitierten ihn französische Medien. Derzeit gehe man deshalb von einem kriminellen Hintergrund aus, so Sennes.

An drei Stellen war das Feuer in der Kathedrale ausgebrochen. Deshalb besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft leitetet Ermittlungen ein

Großaufgebot der Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Der Notruf war am Morgen um 7:44 Uhr bei der Feuerwehr des Départements Loire-Atlantique eingegangen. Sie war über Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Bilder im französischen Fernsehen zeigten Flammen, die aus dem Bau empor schlugen. Kirchenfenster zerbarsten, schwarzer Rauch stieg zwischen den Kirchtürmen empor. Die Polizei sperrte das Viertel rund um das Gotteshaus ab - auch um Gaffer abzuhalten, dem Einsatzort zu nahe zu kommen.

Feuer inzwischen unter Kontrolle - Orgel zerstört

Nach mehreren Stunden teilte Feuerwehrchef Laurent Ferlay auf einer Pressekonferenz mit, der Schaden konzentriere sich auf die große Orgel, die wohl "vollständig zerstört" sei. Die Plattform, auf der die Orgel stehe, sei "sehr instabil" und drohe zu kollabieren, so Ferlay. Das Dach sei nicht beschädigt worden. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Kunstschätze im Inneren der Kathedrale zu sichern.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich in einem Tweet bestürzt über das Feuer und erklärte, er sei in Gedanken bei den Einsatzkräften. Macron erinnerte auch an den Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre Dame im April vergangenen Jahres.

Tatsächlich wecken die Bilder aus Nantes schnell Erinnerungen an die Katastrophe von Notre Dame, bei der das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt schwer beschädigt und zeitweise sogar von kompletter Zerstörung bedroht war. Sie befindet sich seither im Wiederaufbau. Der Brand der Kathedrale in Nantes, so Feuerwehrchef Ferlay, sei aber nicht mit dem Feuer in Notre Dame zu vergleichen gewesen.

Bei vielen Menschen in Nantes wurden angesichts des Feuers in der Kathedrale schlimme Erinnerungen wach - an das Feuer von Notre Dame de Paris.

Nicht der erste Kirchenbrand in Nantes

Vor fünf Jahren hatte es in Nantes schon einmal ein Großfeuer in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert zerstört. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale.

Der Bau der Peter-und-Paul-Kathedrale begann im Jahr 1434 und zog sich mit Unterbrechungen bis ins 19. Jahrhundert. Das Gotteshaus im Stil der französischen Spätgotik hat mit rund 38 Metern eines der höchsten Kathedral-Gewölbe in Frankreich. Es wurde schon mehrfach durch Feuer schwer beschädigt, erstmals 1944 durch ein Bombardement im Zweiten Weltkrieg. 1972 brannte die Dachkonstruktion komplett nieder - der Wiederaufbau dauerte 13 Jahre.

Großbrand in Kathedrale von Nantes - Feuer mittlerweile unter Kontrolle

Martin Bohne, ARD Paris

