Nahost-Konflikt Viele Angriffe, viele Tote

Die Angriffe im Nahen Osten gehen mit unverminderter Härte weiter: Palästinenser feuern Raketen ab. Israel fliegt Luftangriffe. Im Gazastreifen sollen dabei allein heute bislang mindestens 33 Menschen getötet worden sein.

Trotz verstärkter internationaler Bemühungen um ein Ende der Gewalt wird im Nahen Osten weiter unerbittlich gekämpft. Militante Palästinenser feuerten erneut Raketen auf Israel und nahmen dabei auch wieder den Großraum Tel Aviv unter Beschuss. Die israelische Armee flog zahlreiche Luftangriffe auf den palästinensischen Gazastreifen.

Nach Angaben von Medizinern dort wurden dabei allein am Sonntag bislang mindestens 33 Menschen getötet und etwa 50 verletzt. Unter den Toten seien zwölf Frauen und acht Kinder, teilten die Behörden in Gaza mit. Zuvor hatte Israel die Häuser von Hamas-Spitzenfunktionären zerstört.

Bislang etwa 3000 Raketen auf Israel

Die gegenwärtige Gewalt hatte vor knapp einer Woche begonnen, als sich die in Gaza regierende Hamas zur Verteidigerin Jerusalems erklärte und Raketen auf die Stadt abfeuerte, die sowohl Juden als auch Muslimen heilig ist. Bislang wurden nach israelischen Angaben etwa 3000 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel geschossen.

Dabei gab es in Israel acht Tote, unter ihnen ein Fünfjähriger. Israel reagierte mit Hunderten Luftangriffen, bei denen im Gazastreifen insgesamt mindestens 181 Menschen getötet wurden, darunter 52 Kinder und 31 Frauen. Es gab 1225 Verletzte.

Angriffe auch wieder auf das Hamas-Tunnelnetzwerk

Als Teil der fortwährenden Angriffe auf das unterirdische Tunnelnetzwerk der Hamas, der sogenannten Metro, wurden nach Angaben der israelischen Armee 30 weitere Ziele bombardiert. Außerdem habe die Luftwaffe Dutzende Waffenlager und Raketenabschussrampen beschossen.

Binnen 24 Stunden griff die Luftwaffe 90 Ziele militanter Palästinenser an. Nach palästinensischen Angaben waren es die bisher schwersten Luftangriffe im Gazastreifen.

Bemühungen für Ende der Gewalt

Die Vereinten Nationen, die USA und die Europäische Union riefen dringend zur Deeskalation auf. Am Sonntag tagt auch der UN-Sicherheitsrat zum Nahost-Konflikt.

Die Außenminister der EU-Länder treffen sich am Dienstag zu einer außerordentlichen Videokonferenz. Das teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit.

Borrell verwies auf eine inakzeptable Zahl ziviler Opfer. Man werde sich abstimmten, wie die EU am besten dazu beitragen könnte, dass die Gewalt ein Ende nehme, erklärte der EU-Chefdiplomat.

Israelisches Raketenabwehrsystem mit Schwächen

Derweil zeigt sich das israelische Raketenabwehrsystem offenbar nicht so effizient wie zunächst angenommen: Von den palästinensischen Raketen sind nach israelischen Angaben 450 abgestürzt oder vom Kurs abgekommen. Die Raketenabwehr fing etwa 1150 ab. Das ist deutlich weniger als die von Israel zu Beginn der Eskalation genannte Abfangquote von 90 Prozent.

In der Nacht zu Sonntag griff das Militär die Häuser der Hamas-Führer Jehijeh Sinwar und Chalil al-Hajeh an, wobei es als unwahrscheinlich galt, dass diese daheim waren. Sinwar ist der hochrangigste Hamas-Vertreter im Gazastreifen. Armeesprecher Hidai Silberman sagte, auch das Haus von Sinwars Bruder sei zerstört worden.

Auf Twitter veröffentlichte die Armee ein Video, auf dem ein durch ein Bombardement schwer beschädigtes Haus zu sehen war, aus dem Rauchwolken aufstiegen. Ob Sinwar getötet wurde, war zunächst unklar.

Israel drohte mit gezielten Tötungen

Israels Militär hatte der Hamas-Führungsriege zuvor mit gezielter Tötung gedroht. Ein ägyptischer Diplomat sagte, wenn Israel die politischen Führer der Hamas ins Visier nehme, erschwere das die Waffenstillstandsbemühungen. Falls es die Möglichkeiten der Hamas für Raketenangriffe auf Israel zerstören wolle, müsste es eine Bodenoffensive starten, die die ganze Region in Flammen setzen könnte.

Am Samstag hatte das Militär nach einer Vorwarnung auch das Gebäude in Trümmer gelegt, in dem die Nachrichtenagentur AP und der katarische Fernsehsender Al-Dschasira ihre Büros hatten. Es nannte eine Präsenz der Hamas in dem Haus als Grund und warf der Organisation vor, Journalisten als menschliche Schutzschilde benutzt zu haben.

AP-Präsident Gary Pruitt sagte dagegen, die Nachrichtenagentur habe seit 15 Jahren in dem Gebäude gearbeitet und keinerlei Hinweise auf eine Anwesenheit der Hamas dort gehabt, obwohl sie dies aktiv und nach bestem Wissen und Gewissen prüfe.

Journalistenverband kritisiert Israel

Der Journalistenverband Foreign Press Association (FPA) in Israel und den Palästinensergebieten erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. Die Entscheidung, das Gebäude zu zerstören, werfe die Frage auf, ob Israel bereit sei, die Pressefreiheit zu beeinträchtigen. "Wir stellen fest, dass Israel keine Beweise vorgelegt hat, um seine Behauptung zu untermauern, dass das Gebäude von der Hamas genutzt wurde", hieß es in einem Schreiben des Verbands von Sonntag.

US-Präsident Joe Biden mahnte in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu den Schutz von Journalisten an und telefonierte auch erstmals seit seinem Amtsantritt mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas.

Bemühungen der US-Regierung

Die Gewalt im Nahen Osten müsse verringert werden, sagte Biden nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Intensive diplomatische Bemühungen der USA dazu seien im Gange.

Die US-Regierung unterstützt Israel, setzt sich aber für eine Deeskalation ein. Sie hat den Diplomaten Hady Amr zu Vermittlungen in die Region geschickt. Er traf sich am Sonntag mit Israels Verteidigungsminister Benny Gantz.