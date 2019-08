Gedenken in Nagasaki Forderung nach atomarer Abrüstung

16. Juli 1945: In der Wüste von New Mexiko explodiert die erste Atombombe zu Testzwecken. Die Bombe des Typs Mk.3 wurde in dem US-Geheimlabor in Los Alamos entwickelt und gebaut. Sie war das gleiche Modell wie die Bombe, die am 9. August 1945 die japanische Stadt Nagasaki zerstörte. | Bildquelle: picture-alliance / United Archiv