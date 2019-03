Agnès Varda galt als Revolutionärin des französischen Kinos und erhielt für ihre außergewöhnliche Regie-Arbeit zahllose Preise. Jetzt ist sie im Alter von 90 Jahren gestorben.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Eine kleine Königin am Rande des Kinos. So sah sich Agnès Varda selbst und diese Bezeichnung passte. In mehr als 60 Jahren Karriere hat die kleine, quirlige Filmemacherin mit dem Pagenkopf das französische Kino revolutioniert, ohne je einen Blockbuster produziert zu haben.

"Ich habe die Besonderheit, mich außerhalb der Norm zu bewegen mit meiner Arbeit, am Rande. Und ich glaube, ab und an mögen Menschen diesen anderen Blick, sie mögen es, besondere Filme anzuschauen."

Vorreiterin von Truffaut und Godard

Schon ihr erster Film "La Pointe Courte" aus dem Jahr 1954, hatte all das, was Vardas Werk auszeichnet. Halb Dokumentation, halb Fiktion erzählt er die Geschichte der Beziehungskrise eines jungen Paares aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Fünf Jahre bevor sich die Nouvelle Vague rund um Regisseure wie Francois Truffaut oder Jean-Luc Godard gründete, revolutionierte Varda schon das Kino.

Die Filmemacherin sagte über sich selbst: "Ich bin neugierig auf das Leben. Und es ist interessant, neugierig zu sein. Ich betrachte alles um mich herum und finde Antworten. Wenn man offen ist, dann entdeckt man die kleinen Dinge, die dem Leben Würze verleihen. Man muss nur mit offenen Augen durchs Leben gehen."

Mit offenen Augen durchs Leben zu gehen war Vardas Devise.

Mit "Vogelfrei" zum Goldenen Löwen

Ihre kleinen, feinen Beobachtungen, ihren Blick auf die Welt und auf die Menschen zelebrierte Varda in ihren Filmen. Ihr Film "Vogelfrei" handelt von einer Landstreicherin, die durch das winterliche Südfrankreich zieht und erfriert. Für diesen Film erhielt Varda 1985 als erste Frau den Goldenen Löwen in Venedig.

Es folgen weitere große Auszeichnungen, wie die Ehrenpalme in Cannes und schließlich, kurz vor ihrem 90. Geburtstag der Ehrenoscar in Hollywood.

Bei der Verleihung des Ehrenoscars zeigte sich Jolie von Varda schwer beeindruckt.

"Alles ist möglich"

Angelina Jolie hielt die bewegende Laudatio auf die wohl bekannteste französische Filmemacherin:

"Als Agnès anfing, drehte sie nicht bloß Filme, die vorher noch keine Frau gemacht hatte, es waren Filme, die noch nie irgendwer gemacht hatte. Wenn man mit Agnès zusammen ist, hat man das Gefühl, die Luft im Raum hat plötzlich mehr Sauerstoff, die Funken sprühen und du hast das Gefühl, alles ist möglich."

Noch mit knapp 90 drehte sie ihren letzten Dokumentarfilm. Zusammen mit dem fast 60 Jahre jüngeren französischen Streetartkünstler JR. Für "Augenblicke: Gesichter einer Reise" ist Varda zusammen mit ihm in seinem Fotomobil durch Frankreich gefahren. Für Varda erfüllte JR ihren größten Wunsch: "Er fotografiert die Gesichter der Menschen, denen ich begegne, damit ich sie niemals vergesse."

Mit grpér Energie war Varda auch noch auf der diesjährigen Berlinale.

Varda besaß eine unglaubliche Energie. Die Quelle ihres Elans war ihre Begeisterung fürs Kino und ihr Lebensmotto, das sie in ihrer Dankesrede für den Ehrenoscar im Jahr 2018 verraten hat:

"Wann immer ich entscheiden musste zwischen Gewichtigem und der Leichtigkeit entscheiden musste, habe ich mich für die Leichtigkeit entschieden. Das fühlt sich an wie Tanzen. Ich tanze den Tanz des Kinos."

