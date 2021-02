Generalstreik in Myanmar "Wir wollen Demokratie"

Was mit einer Hand voll Demonstranten begann, wird langsam zum landesweiten Widerstand: Die Demokratiebewegung hat für heute zu einem Generalstreik in Myanmar aufgerufen. Es ist die größte Protestaktion seit dem Militärputsch.

Drei Wochen nach der Machtergreifung des Militärs in Myanmar weiten sich die Proteste im Land aus. Täglich gehen in den großen Städten Menschen auf die Straße - zunächst nur wenige, inzwischen sind es Tausende. Seitdem mehrere Demonstranten durch Polizeischüsse ums Leben kamen, wächst der Widerstand gegen die Militärjunta weiter an.

Für heute hat die Bewegung des Zivilen Ungehorsams zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Eine "Frühlingsrevolution" solle beginnen, hieß es. Die Militärregierung ließ daraufhin im Staatlichen Fernsehsender MRTV verkünden: "Protestierer stiften jetzt die Menschen - insbesondere emotionale Teenager und Jugendliche - zu einem Weg der Konfrontation an, auf dem sie den Verlust von Menschenleben erleiden werden".

Kundgebungen in allen großen Städten

In Yangon, der größten Stadt Myanmars, fuhren gestern Lastwagen durch die Straßen, von denen aus mit Lautsprecherdurchsagen davor gewarnt wurde, an Versammlungen mit mehr als fünf Personen teilzunehmen. Auch Barrikaden wurden errichtet.

Doch die Gewaltandrohung hält die Menschen nicht ab. Viele Geschäftsinhaber schlossen sich dem Streikaufruf an und ihre Läden blieben zu. Vor der US-Botschaft in Yangon versammelten sich mehr als eintausend Demonstranten. Militärlastwagen mit Bereitschaftspolizisten brachten sich bereits in der Nähe in Stellung. Auch in der Großstadt Mandalay im Norden und in der Hauptstadt Naypyidaw gab es Kundgebungen mit zahlreichen Teilnehmern.

Eine der Demonstrantinnen, die 22-jährige Htet Htet Hlaing, sagt, sie habe Angst, trotzdem werde sie sich nicht entmutigen lassen. "Wir wollen nicht die Junta, wir wollen Demokratie. Wir wollen unsere eigene Zukunft schaffen," erklärt sie.

Die Demonstranten in Myanmar fordern Gerechtigkeit und Freiheit. Wie hier in Yangon gehen seit Tagen immer wieder Tausende Menschen auf die Straße. Bild: REUTERS

Die Militärregierung geht immer härter vor

Die Junta machte Kriminelle für Zusammenstöße in Yangon und Mandalay verantwortlich, bei denen am Wochenende drei Menschen getötet wurden. "Die Mitglieder der Sicherheitskräfte mussten zurückschießen", erklärte sie. Die Bewegung des Zivilen Ungehorsams hat sich zur Gewaltfreiheit verpflichtet. Bislang gab es nur in seltenen Fällen Rangeleien mit Sicherheitskräften, die von Demonstranten ausgingen.

Das Militär hatte am 1. Februar die Regierung gestürzt und die De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen. An dem Tag hätte das im November neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollen. Aung San Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NDL) hatte die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen, das Militär spricht aber von Betrug. Die Demonstranten fordern die Wiedereinsetzung von Aung San Suu Kyi. Außerdem wollen sie die Verfassung von 2008 kippen, in der dem Militär eine prägende Rolle in der Politik zugeschrieben wird.