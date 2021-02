Medienberichte Tote bei Protesten in Myanmar

Wieder sind die Menschen in Myanmar gegen die Militärregierung auf die Straße gegangen - wieder gab es Ausschreitungen. Dabei wurden Medienberichten zufolge mehrere Demonstrierende getötet.

In Myanmar sind bei neuen Protesten gegen das Militärregime offenbar mehrere Menschen getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Ärzte, Politiker und örtliche Medien.

Demnach erlag in der größten Stadt Yangon ein Mann einer Schussverletzung. In Dawai im Süden des Landes habe die Polizei mindestens drei weitere Person erschossen. Zudem seien in beiden Städten zahlreiche Menschen verletzt worden. Laut Reuters hatte die Polizei versucht, die Demonstrierenden mit Tränengas, Blendgranaten und Schüssen zu vertreiben.



Seit dem Militärputsch am 1. Februar gehen in Myanmar fast täglich Menschen auf die Straße und fordern eine Rückkehr zur Demokratie. Am Freitag hatte der Botschafter des Landes bei den Vereinten Nationen, Kyaw Moe Tun, das Ausland um Hilfe gebeten. Er wurde daraufhin abgezogen.