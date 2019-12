Hungerlöhne und schlechte Arbeitsbedingungen: Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil haben sich in Äthiopien eine Fabrik angeschaut. Von der Ausbeutung profitieren auch deutsche Firmen, deshalb soll nun der Druck auf sie erhöht werden.

Von Markus Sambale, ARD-Studio Addis Abeba

Wie Menschen ausgebeutet werden, wenn sie T-Shirts oder Kaffee für den deutschen Markt herstellen - davon haben sich die beiden Minister selbst ein Bild gemacht. In Äthiopien, wo so billig produziert wird wie nirgendwo sonst auf der Welt: Rund ein Dollar pro Tag beträgt zum Beispiel der Durchschnittslohn in der Textilbranche.

Müller: Faire Lieferketten

Schon lange will Entwicklungsminister Gerd Müller deutschen Firmen die Verantwortung auch für die ersten Produktionsschritte in fernen Ländern geben: "Faire Lieferketten müssen Standard werden, denn über fairen Handel schaffen wir auch in den Entwicklungsländern die größten wirtschaftlichen Sprünge, Arbeitsplätze zu schaffen, Jobs zu schaffen".

Freiwillige Verpflichtungen funktionieren bisher aber kaum. Deshalb treibt Müller das sogenannte Lieferkettengesetz voran - gegen Proteste aus der Wirtschaft.

Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller besuchten in Äthiopien auch das Flüchtlingslager Nguenyyiel. Sie wollen deutsche Unternehmen in die Pflicht nehmen, die von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen im Ausland profitieren.

Lieferkettengesetz rückt näher

Unterstützung bekommt Müller von Arbeitsminister Hubertus Heil, der sich beim Besuch einer Textilfabrik in Äthiopien äußerte: "An Verantwortung auch der deutschen Wirtschaft wird am Ende nichts vorbei gehen." Es gebe schon Sorgfaltspflichten. Das würde jetzt überprüft, sagte Heil. "Wir sagen aber deutlich, wenn die Ergebnisse des Monitorings nicht befriedigend sind, dann werden wir gemeinsam Eckpunkte vorlegen für eine gesetzliche Verpflichtung deutscher Unternehmen, auf Menschenrechte in Lieferketten zu achten."

In der kommenden Woche endet die Umfrage, in der sich deutsche Unternehmen freiwillig zu Menschenrechten und Umweltschutz in ihren Lieferketten äußern sollen. Die Beteiligung ist äußerst schlecht. Das Lieferkettengesetz, das die Firmen für Verstöße haftbar machen soll, rückt damit näher.