Der ehemalige ägyptische Präsident Hosni Mubarak ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der langjährige Staatschef war 2011 nach drei Jahrzehnten an der Macht während des Arabischen Frühlings gestürzt worden.

Ägyptens ehemaliger Präsident Husni Mubarak ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Vor einigen Wochen habe er sich einer Operation unterziehen müssen, meldete das Staatsfernsehen.

Mubarak hatte Ägypten 30 Jahre lang regiert bis er nach Massenprotesten im Zuge des Arabischen Frühlings 2011 gestürzt wurde. Anschließend musste er mehrere Jahre ins Gefängnis. 2017 wurde er aus der Haft entlassen, nachdem er in den meisten Anklagepunkten freigesprochen worden war. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Mubarak zu großen Teilen in einem Militärkrankenhaus in Kairo.