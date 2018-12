Die britischen Konservativen haben ein Misstrauensvotum gegen ihre Premierministerin May angestrengt. Das nötige Quorum von 48 Stimmen ist erreicht. Schon am Abend soll abgestimmt werden.

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten sei erreicht worden, teilte der zuständige Ausschussvorsitzende Graham Brady mit.

Um eine Misstrauensabstimmung in der Tory-Fraktion auszulösen, müssen 48 Abgeordnete der Regierungschefin schriftlich das Vertrauen entziehen. Die entsprechenden Briefe seien eingegangen, sagte Brady. Die Abstimmung werde zwischen 19 und 21 Uhr stattfinden. Das Ergebnis werde "am Abend so schnell wie möglich" bekanntgegeben.

Im britischen Unterhaus gibt es 650 Sitze. Der Parlamentssprecher und seine drei Stellvertreter dürfen nicht abstimmen. Sieben nordirische Sinn-Féin-Parlamentarier nehmen ihr Mandat nicht wahr. Damit bleiben 639 Abgeordnete. Die einfache Mehrheit ist bei 320 Stimmen erreicht. Mays Konservative haben derzeit 315 Sitze im Unterhaus. Bisher stützte May sich auf zehn Abgeordnete der nordirischen DUP. Allerdings hatten die DUP, der Großteil der 257 oppositionellen Labour-Abgeordneten sowie auch eine Reihe von Mays Konservativen angekündigt, dem Brexit-Abkommen nicht zuzustimmen.

Hintergrund ist das Chaos um den von May ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser hatte in Großbritannien scharfe Kritik hervorgerufen. May hatte eine Parlamentsabstimmung darüber - die eigentlich für Anfang der Woche geplant war - verschoben, weil absehbar war, dass sie mit ihrem Vertrag durchgefallen wäre.

Erfolglose Werbetour

Gestern war sie durch Europas Hauptstädte gereist, um den Brexit-Vertrag nachzuverhandeln - jedoch erfolglos. Das Vertragswerk sei der bestmögliche und einzige Deal für das Vereinigte Königreich, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Es gibt überhaupt keinen Raum für Neuverhandlungen."

"Lang und offen" sei das Gespräch mit May gewesen, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach seinem Treffen mit der britischen Regierungschefin mit. Die EU wolle May natürlich helfen, sagte Tusk - "die Frage ist nur wie".

Hauptstreitpunkt in Großbritannien ist die von der EU verlangte Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, der sogenannte Backstop. Brexit-Befürworter befürchten, dass die im Austrittsvertrag vorgesehene Lösung Großbritannien auf Dauer eng an die EU bindet. Sie wollen eine Befristung. Das hat die EU aber stets abgelehnt.