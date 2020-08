Entgegen aller Befürchtungen ist es bei dem Massenprotest gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko gestern in Minsk friedlich geblieben. Nun will die Opposition wieder Staatsbetriebe bestreiken.

Neue Arbeitswoche, neue Streiks: Die Opposition in Belarus versucht den Druck auf Staatschef Lukaschenko aufrechtzuerhalten und hat Beschäftigte von Staatsbetrieben aufgerufen, wie schon in der vergangenen Woche ihre Arbeit niederzulegen. "Wir fordern weiter den Rücktritt Lukaschenkos. Jede Minute, die er weiter an der Macht ist, verursacht der Wirtschaft große Verluste", teilte der Koordinierungsrat der Opposition in Belarus mit.

Lukaschenko setzt sich zur Wehr. Er wies den Gouverneur in der Region Grodno im Westen des Landes an, bestreikte Betriebe komplett zu schließen. Dort ist die Opposition besonders stark. Der Staatschef droht inzwischen allen, die sich gegen ihn stellen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Außerdem kündigte er eine härtere Gangart gegen die Opposition an. Unklar ist, ob es zu neuer Polizeigewalt oder sogar dem angedrohten möglichen Einsatz der Armee kommt, um die Proteste zu unterdrücken.

Massenprotest blieb friedlich

Bei einer Massenkundgebung gestern war es friedlich geblieben. Erneut hatten sich mehr als 100.000 Menschen in der Hauptstadt Minsk versammelt. Das Aufgebot an Sicherheitskräften war jedoch deutlich stärker als am Sonntag vor einer Woche - und Lukaschenko hatte mit "hartem Durchgreifen" gedroht.

Trotz massiver Drohungen: Massenproteste in Minsk

Video zeigt Lukaschenko mit Kalaschnikow

Während der Proteste landete ein Hubschrauber am Präsidentenpalast Lukaschenkos. Das war auf mehreren Videos unter anderen im Messaging-Dienst Telegram zu sehen. Das Staatsfernsehen zeigte dort, wie Lukaschenko mit einer Kalaschnikow in der Hand in schwarzer Montur den Hubschrauber verließ und zum Palast ging.

Zuvor war in sozialen Netzwerken spekuliert worden, ob er sich in Sicherheit bringen lassen wolle wegen der Proteste. Starke Sicherheitskräfte schützten die Zufahrtsstraßen zum Palast mit Militärfahrzeugen, da vermutet wurde, dass sich ein Teil der Menge auf den Palast zubewegen könnte.

"Freie und faire Wahlen"

Viele Bürger in Belarus betonen seit Wochen, dass sie keine Angst mehr hätten vor der Regierung. Sie fordern freie und faire Wahlen. Staatschef Lukaschenko besteht dagegen auf seinem Wahlsieg. Nach offiziellen Angaben hatte der seit 26 Jahren autoritär regierende Präsident die Wahl in Belarus vor 14 Tagen mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja floh daraufhin nach Litauen. Sie sowie zahlreiche westliche Staaten werfen der Regierung massiven Wahlbetrug vor und erkennen das Ergebnis nicht an.

Belarus – Fronten verhärtet, Lage angespannt

Christina Nagel, ARD Moskau

