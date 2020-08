Obwohl Staatschef Lukaschenko mit der Armee droht, gehen in Belarus erneut Zehntausende Menschen für die Freiheit auf die Straße. Sie schwenken Fahnen der Opposition und rufen in Sprechchören: "Hau ab".

Trotz massiver Drohungen versammeln sich seit dem Nachmittag Zehntausende Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Minsk. Zwei Wochen nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus protestieren sie erneut friedlich gegen Staatschef Alexander Lukaschenko.

Die Menschen schwenken rot-weiße Fahnen der Opposition und rufen in Sprechchören: "Freiheit". "Hau ab". Weil Sicherheitskräfte die meisten Metrostationen gesperrt hatten, kamen viele Demonstranten zu Fuß.

Lukaschenko droht mit Armee

Die Polizei hatte zuvor über Lautsprecher vor der Teilnahme an der ungenehmigten Kundgebung gewarnt. In Online-Medien wurden Videos veröffentlicht, die Polizisten in Kampfmontur und mit Wasserkanonen zeigten. Diese rückten offensichtlich Richtung Unabhängigkeitsplatz vor.

Bei einer Großdemonstration mit anschließendem Protestzug waren bereits am vergangenen Sonntag Hunderttausende zusammengekommen. Zuvor hatte das Innenministerium mitgeteilt, dass die Durchführung von Massenveranstaltungen illegal sei. Teilnehmer würden zur Verantwortung gezogen.

Um die Ex-Sowjetrepublik wieder zur Ruhe zu bringen, hatte Staatschef Lukaschenko mit "hartem Durchgreifen" gedroht und angekündigt, dass er notfalls auch die Armee zur Sicherung seiner Macht einsetzen werde.

"Freie und faire Wahlen"

Viele Bürger in Belarus betonen seit Wochen, dass sie keine Angst mehr hätten vor "Europas letztem Diktator". Sie fordern freie und faire Wahlen. Staatschef Lukaschenko besteht dagegen auf seinem Wahlsieg. Nach offiziellen Angaben hatte der seit 26 Jahren autoritär regierende Präsident die Wahl in Belarus vor 14 Tagen mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja floh daraufhin nach Litauen. Sie sowie zahlreiche westliche Staaten werfen der Regierung massiven Wahlbetrug vor und erkennen das Ergebnis nicht an.

Russlands Außenminister kritisiert Opposition

Russland hingegen sieht Anzeichen für eine Stabilisierung im Nachbarland Belarus. Russische Nachrichtenagenturen zitieren Außenminister Sergej Lawrow, der in Moskau sagte, die von Lukaschenko vorgeschlagene Verfassungsreform könne die politische Krise lösen.

Das Programm der Opposition sei dagegen weder konstruktiv noch ziele es auf einen Dialog. Im übrigen werde es nicht zu beweisen sein, dass Lukaschenko die Wahl nicht gewonnen habe.

Belarussische Opposition ruft zu weiteren Protestmärschen auf

Demian von Osten, ARD Moskau

