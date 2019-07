Die USA setzen gegen den Iran auf "maximalen Druck", die Bundesregierung eher auf Diplomatie. Beim Schutz von Tankern im Persischen Golf haben die USA nun offiziell um deutsche Hilfe gebeten. Wie verhält sich Berlin?

Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben offiziell darum gebeten, sich an der militärischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen. "Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen", sagte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin der Nachrichtenagentur dpa.

Die Bundesregierung hat sich noch nicht dazu geäußert. Bisher hatte sie erklärt, dass ihr noch keine Anfrage zur Beteiligung an einer Militärmission zum Schutz der Handelsschiffe in der Straße von Hormus vorliege. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gesagt, jede Anfrage müsse "aus der ganz konkreten Situation und unter Abwägung aller Punkte" beantwortet werden. "Wir können darüber erst reden und entscheiden, wenn wir wissen, was genau geplant ist."

Europäische oder US-Marinemission?

In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt betont, wie wichtig eine diplomatische Lösung sei. "Aus unserer Sicht ist das Entscheidende in der jetzigen Situation, als Europäer alles zu tun, um Chancen für die Diplomatie offen zu halten", sagte Ministeriumssprecher Rainer Breul.

Bisher debattierten die Fraktionen allerdings nur über eine europäische Marinemission im Persischen Golf, die von der britischen Regierung unter Theresa May vorgeschlagen worden war. Unter Premierminister Boris Johnson will Großbritannien hingegen enger mit den USA kooperieren.

Die geplante US-Mission "Sentinel" setzt auf eine Strategie des "maximalen Drucks" gegen den Iran. Dieses Vorgehen wurde bisher vom Auswärtigen Amt abgelehnt.

Die "Stena Impero" wurde von iranischen Soldaten festgesetzt. (Archiv)

Tanker beschädigt

Die iranischen Revolutionsgarden hatten in der Straße von Hormus einen britischen Tanker festgesetzt. Zuvor waren wiederholt Tanker in der Nähe der Straße von Hormus durch Sabotageakte beschädigt worden. Es ist unklar, wer die Explosionen auslöste.