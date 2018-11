US-Kongresswahlen Für Trump wird es komplizierter

Im Senat behalten die Republikaner ihre Mehrheit, im Repräsentantenhaus nicht. Hier konnten die Demokraten mehrere umkämpfte Wahlkreise holen. Für US-Präsident Trump heißt das: Einfach "durchregieren" geht nicht mehr.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Nachdem immer mehr Wahlergebnisse feststehen, zeichnet sich ab, was Experten vorhergesagt hatten: Im Repräsentantenhaus steuern die oppositionellen Demokraten auf die Übernahme der Mehrheit zu. In mehreren umkämpften Wahlkreisen konnten sich die demokratischen Herausforderer gegen die republikanischen Amtsinhaber durchsetzen.

In etwa 20 weiteren Wahlkreisen, in denen noch ausgezählt wird, liegen die demokratischen Herausforderer vor den republikanischen Amtsinhabern. Insgesamt müssen die Demokraten 23 Sitze hinzugewinnen, um das Repräsentantenhaus zu erobern.

In Texas setzt sich Ted Cruz durch

Ganz anders das Bild im Senat. Hier haben die Republikaner ihre Mehrheit verteidigt, und sie könnten diese im Laufe der Wahlnacht noch ausbauen. In den Bundesstaaten Indiana und North Dakota verloren die demokratischen Senatoren gegen ihre republikanischen Herausforderer. In Texas setzte sich Amtsinhaber Ted Cruz gegen den demokratischen Hoffnungsträger Beto O’Rourke durch.

US-Präsident Donald Trump hatte sich im Wahlkampf auf die Rennen im Senat konzentriert. Seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sieht keine Gefahr für die Agenda des Präsidenten. Die Wahl habe keine "blaue Welle" der Demokraten gebracht, sondern eher ein Plätschern.

Allerdings könnte Trump mit einem demokratisch geführten Repräsentantenhaus nicht mehr so einfach "durchregieren" wie bisher. So könnten ihm die Demokraten die finanziellen Mittel für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko verweigern. Außerdem könnten sie Trump zur Herausgabe seiner Steuererklärungen zwingen und seine Regierung durch Untersuchungsausschüsse lähmen.

Demokraten erobern Repräsentantenhaus, Republikaner behalten Senat

Martin Ganslmeier, ARD Washington

07.11.2018 04:47 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.