Eigentlich war die Stimmung in Nordamerika gerade versöhnlich - umso schockierter ist Mexiko von Trumps Zoll-Drohung. Präsident López Obrador schrieb einen zweiseitigen Brief.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt.

Trumps Strafzoll-Drohung kam für Mexiko überraschend: Gerade erst hatten die drei in der nordamerikanischen Freihandelszone eng verbundenen Partner Mexiko, Kanada und die USA damit begonnen, ihren neu verhandelten Vertrag zu ratifizieren, und gerade erst hatte der US-Präsident die Zölle auf Stahl und Aluminium wieder aufgehoben. Kurz: Die Stimmung in Nordamerika schien eher versöhnlich.

Entsprechend geschockt zeigt sich Mexikos Regierung. Der erst seit einem halben Jahr amtierende Präsident Andrés Manuel López Obrador schickte noch in der Nacht nach Trumps Tweet einen zweiseitigen Brief an seinen Amtskollegen.

Ein soziales Problem wie Migration lasse sich nicht durch Steuern lösen, schrieb er und erklärte wenig später: "Man muss verstehen, dass Migration ein wirtschaftliches und soziales Problem ist. Viele gehen aus Verzweiflung, weil sie in ihrer Heimat keine Arbeit finden oder weil Gewalt herrscht." Man müsse dabei helfen, dass sie nicht illegal in die USA einreisten, aber man müsse dabei auch die Menschenrechte wahren. "Über dem Materiellen steht die Brüderlichkeit." Die USA stünden für diese Brüderlichkeit und sollten sich nicht in ein Ghetto verwandeln.

Trump droht Mexiko mit Strafzöllen

tagesschau 20:00 Uhr, 31.05.2019, Jan Philipp Burgard, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-546749~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Aufbauplan für Mittelamerika

Unter dem Eindruck der ersten großen Flüchtlingskarawane aus Mittelamerika, die Mexiko im Herbst in Richtung USA durchquerte, hatte López Obrador noch vor seinem Amtsantritt im Dezember einen Politikwechsel : Der massenhaften Migration werde er nicht mehr nur mit Abschiebungen begegnen, sondern mit Jobs für diejenigen, die in Mexiko bleiben wollen, oder mit freiem Geleit bis an die US-Grenze.

Allerdings beendete Mexiko diese Praxis schnell wieder. Zu hoch war der Druck aus Washington. Die Zahl der Abschiebungen lag im April so hoch wie seit Jahren nicht. Einig waren sich beide Regierungen darüber, dass die Fluchtursachen in den Herkunftsländern Guatemala, El Salvador und Honduras bekämpft werden müssen. Mexikos Vorstoß für einen Aufbauplan für Mittelamerika, um Jobs und damit Perspektiven zu schaffen, will die Trump-Regierung sogar mit zehn Milliarden US-Dollar unterstützen.

"Ich glaube, er wird einlenken"

Auch deshalb überrascht die Strafzoll-Ankündigung. Mexiko lasse sich jedoch nicht provozieren, meint Präsident López Obrador: "Ich glaube, Präsident Trump wird verstehen, dass man Probleme auf diese Weise nicht lösen kann. Ich glaube, er wird einlenken. Vielleicht nicht sofort, aber er wird es tun."

Für Mexiko wären die Strafzölle von zunächst fünf und im Oktober bereits 25 Prozent ein Desaster - so brachte es Vize-Außenminister Seade auf den Punkt. Fast 80 Prozent der Exporte gehen nach Norden. Um das ohnehin angespannte politische Verhältnis zwischen beiden Ländern zu retten, ist nun Krisendiplomatie gefragt. Mexikos Präsident schickt zunächst seinen Außenminister nach Washington.

Mexikos Antwort auf Trumps Strafzoll-Drohung

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko City

31.05.2019 19:02 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 31. Mai 2019 um 18:07 Uhr.