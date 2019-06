Die Drohungen von US-Präsident Trump scheinen gewirkt zu haben: Um die ungeregelte Migration Richtung USA einzudämmen, verstärkt Mexiko nun auch die Grenze zu den USA - mit 15.000 Soldaten und Polizisten.

Im Migrationsstreit mit den USA hat Mexiko fast 15.000 Soldaten an die Grenze zu den Vereinigten Staaten geschickt. Diese Zahl nannte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval bei einer Pressekonferenz mit Präsident Andrés Manuel López Obrador.

Die Sicherheitskräfte waren demnach bereits am Wochenende an die Grenze geschickt worden. Dort sollen sie Migranten aus Zentralamerika aufhalten oder in Gewahrsam nehmen und an die Behörden überstellen. Bislang hatten die mexikanischen Sicherheitskräfte äußerst selten Flüchtlinge an der Grenze zu den USA festgesetzt.

Südgrenze bereits verstärkt

US-Präsident Donald Trump hatte den Druck auf Mexiko massiv erhöht. Er drohte dem südlichen Nachbarn mit Strafzöllen, sollte das Land nicht Migranten aufhalten, die auf dem Weg in die USA sind. Beide Länder schlossen daraufhin Anfang Juni ein Abkommen. Darin verpflichtete sich Mexiko unter anderem, im Kampf gegen illegale Migration 6000 Nationalgardisten an seiner Südgrenze einzusetzen. Aus Ländern wie Honduras, Guatemala und El Salvador fliehen Tausende Menschen unter anderem vor der Bandengewalt.

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Mexiko in die USA nahm zuletzt stark zu. Im vergangenen Monat setzte der US-Grenzschutz nach eigenen Angaben mehr als 144.000 Menschen fest. Trump rief einen nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko aus und will eine Mauer bauen. Er hatte bereits im Wahlkampf 2016 versprochen, die illegale Einwanderung zu stoppen.

Es ist fraglich, ob der Stopp von Flüchtlingen durch das Militär an der Grenze mit internationalem Recht vereinbar ist. Dieses schützt das Recht von noch nicht administrativ erfassten Migranten, Staatsgrenzen zu überschreiten und Asyl zu beantragen. US-Gerichte hatten dieses Recht bekräftigt, auch wenn der Übertritt an keinem offiziellen Grenzübergang erfolgte.

Sorge um geflüchtete Kinder

Die US-Regierung ließ unterdessen mehrere Minderjährige aus einer umstrittenen Grenzstation in Texas holen. Zuvor hatte es in Medienberichten geheißen, mehr als 300 Kinder würden sich in der Einrichtung an der Grenze zu Mexiko gegenseitig versorgen. Sie hätten nicht genügend Wasser, Lebensmittel und Sanitäranlagen. Wohin die Kinder genau gebracht wurden, ist unklar.