Bei einer Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko sind mindestens 20 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Sicherheitsminister Durazo setzte das Nationale Notstandskomitee ein.

Im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo ist eine große Benzinleitung explodiert und ist daraufhin in Flammen aufgegangen. Dabei wurden nach Angaben des Gouverneurs Omar Fayad mindestens 20 Menschen getötet, mehr als 60 weitere wurden verletzt. "Mir wurde gesagt, dass 20 verbrannt sind", sagte Fayad. Die Verletzten würden in Krankenhäusern behandelt.

An der Pipeline hätten sich im Moment der Explosion mehrere Hundert Menschen befunden, berichteten lokale Medien. Die Opferzahl dürfte deshalb noch steigen.

Nationales Notfallkomitee eingesetzt

Der Minister für öffentliche Sicherheit Mexikos, Alfonso Durazo, teilte mit, er habe angesichts des Notfalls unverzüglich das Nationale Notstandskomitee eingesetzt, um die betroffene Bevölkerung schnell zu versorgen.

Der staatliche Mineralölkonzern Pemex teilte mit, sein Fachpersonal stehe bereit und stimme sich mit Bundes- und Kommunalbehörden ab. Die Explosion sei eine Folge von Manipulationen an der Leitung beim illegalen Anzapfen gewesen - die Benzinversorgung der Hauptstadt sei nicht gefährdet.

Benzindiebstahl nach Leitungsleck

An der Leitung in der Stadt Tlahuelilpan etwa 50 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt hatte sich demnach zuvor ein Leck gebildet. Anwohner der Gegend hatten sich genähert, um das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen.

Hidalgos Gouverneur rief nach dem Unfall die Bevölkerung auf, sich nicht am Benzindiebstahl zu beteiligen. Es sei lebensgefährlich, warnte Fayad auf Twitter. "Das ist heute in Tlahuelilpan passiert und es darf sich nicht wiederholen."

Die Regierung geht seit Ende Dezember gegen den Kraftstoff-Diebstahl vor und ließ bereits einige Leitungen schließen. Der Sprit wird nun in bewachten Tanklastern transportiert. An den Tankstellen des lateinamerikanischen Landes führte das in den vergangenen Wochen zu langen Warteschlangen.