Migranten in der Corona-Krise Endstation Sehnsucht in Mexiko

Ihr eigentliches Ziel sind die USA - nun sitzen viele Migranten aus Mittel- und Südamerika in Mexiko fest. Zu Hunger und Gewalt kommt in der Pandemie noch das Corona-Infektionsrisiko hinzu.

Von Anne Demmer, ARD-Studio Mexiko-Stadt

"La Casa del Migrante" in Tijuana ganz im Norden von Mexiko, an der Grenze zu den USA: Seit Beginn der Corona-Pandemie vor drei Monaten kann Padre Pat Murphy keine neuen Migranten mehr in seiner Herberge aufnehmen. Statt 150 sind es derzeit nur noch 15 Menschen - vorwiegend aus El Salvador und Honduras, die bei ihm Unterschlupf finden.

"Wir konnten den Betrieb nicht wie vorher aufrechterhalten. Auch das Personal ist wegen der Ansteckungsgefahr zuhause geblieben", sagt er. "Erst seit Anfang Juni fangen sie langsam wieder an, hier zu arbeiten - drei Tage die Woche."

Auf die Pandemie sei seine Herberge nicht vorbereitet gewesen: "Wir sind ja kein Krankenhaus. Wir hatten zwei Fälle, um die konnten wir uns gerade so kümmern, weil wir einen Arzt haben. Auch zwei Mitarbeiter haben sich angesteckt und mussten deswegen zu Hause bleiben."

In einer vollen Herberge kann Padre Murphy die Menschen nicht vor Corona schützen. Auch die anderen Unterkünfte in Tijuana würden kaum noch Migranten aufnehmen - die hygienischen Bedingungen in den meist überfüllten Herbergen seien katastrophal gewesen, berichtet er.

UNHCR-Bericht: Millionen Menschen noch immer auf der Flucht

tagesschau 12:00 Uhr, 18.06.2020, Simon Riesche, ARD Mexiko





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-717433~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Es werden einfach nicht genug Menschen getestet"

In der Grenzregion zu den USA sammeln sich vor allem Leute, die auf mexikanischer Seite auf die Entscheidung der US-Behörden über ihre Asylanträge warten. Im Januar waren es laut offiziellen Zahlen 60.000 Menschen.

Wie viele Migranten derzeit tatsächlich im Land sind, kann niemand sagen, die Behörden arbeiten nicht regulär. Viele von ihnen lebten gezwungenermaßen auf der Straße oder in improvisierten Behausungen, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung.

"Wenn die Menschen am Coronavirus sterben, dann bekommen wir das oft gar nicht mit. Sie sind der Pandemie auf der Straße hilflos ausgesetzt", sagt Padre Murphy dazu. "In Tijuana ist die Rede davon, dass es 3000 Corona-Fälle gibt, aber ich denke, es sind viel mehr. Es werden einfach auch nicht genug Menschen getestet."

In den letzten Monaten seien viele Migranten dem Organisierten Verbrechen zum Opfer gefallen, sagt er. Sie würden entführt, erpresst, bedroht. Die Gewalt habe auch in Corona-Zeiten nicht abgenommen - im Gegenteil.

Ramón Funes and Bernard Bejarano aus Honduras sind in einem Mietzimmer in Tijuana untergekommen. Viele Unterkünfte für Migranten mussten während der Pandemie schließen.

Viele Migranten blieben notgedrungen in Mexiko

Ähnliche Verhältnisse beobachtet auch die Amerika-Direktorin von Amnesty International, Erika Guevara Rosas, an der Südgrenze zu Guatemala. Sie kritisiert die Versäumnisse der mexikanischen Behörden. Im April hätten sie die Migranten aus den überfüllten Abschiebelagern entlassen, berichtet sie: "In vielen Fällen wurden die Migranten einfach an der Südgrenze ausgesetzt, damit sie zu Fuß wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Aber die Mehrheit bleibt am Ende in Mexiko."

Honduranern und Salvadorianern blieb ohnehin nichts anderes übrig, denn die Grenze zu Guatemala war für sie wegen der Pandemie geschlossen. Unterstützung von den mexikanischen Behörden bekommen sie nicht, sagt Guevara Rosas:

"Es sind die privaten Herbergen, die sich um die Migranten kümmern, die aber nur über sehr begrenzte Kapazitäten und Ressourcen verfügen. Sie übernehmen die Aufgaben, die eigentlich die mexikanischen Behörden übernehmen müssten."

Nach wie vor gibt es viele Abschiebungen

Und auch in Corona-Zeiten wird nach wie vor abgeschoben: Zwischen März und April hätten die mexikanischen Behörden laut offiziellen Zahlen 6836 Migranten nach Mittelamerika deportiert, berichtet Guevara Rosas von Amnesty International. Doch einige Migranten wären so verzweifelt, dass sie von selbst wieder in ihre Heimatländer zurückkehrten.

Es fehlen ihnen schlicht die finanziellen Mittel, um sich über Wasser zu halten, weil sie in der Krise ihren Job verloren haben. In ihren Heimatländern El Salvador, Guatemala und Honduras erwartet sie dann die Quarantäne, bevor sie in ihre Gemeinden zurück dürfen. Dort werden sie oftmals diskriminiert, weil die Menschen Angst vor einer Ansteckung haben.

Doch die Hoffnung auf ein besseres Leben für viele Familien bleibt. Die Probleme in ihren Herkunftsländern haben sich nicht verändert - Korruption, Armut, die Gewalt. Viele werden sich erneut auf den Weg Richtung USA machen, irgendwann wenn ein Ende der Pandemie in Sicht ist.