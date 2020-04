In Romans-sur-Isère südlich von Lyon sind bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet worden. Ein Mann hatte sie aus bislang unklarem Motiv beim Einkauf attackiert. Präsident Macron spricht von einer abscheulichen Tat.

Im Südosten Frankreichs hat ein Angreifer mindestens zwei Menschen mit einem Messer niedergestochen und getötet.

Der Tatverdächtige soll den Behörden zufolge in der Stadt Romans-sur-Isère südlich von Lyon Menschen auf der Straße und in Geschäften angegriffen haben. Den Behörden zufolge wurden dabei sieben Menschen verletzt, mindestens eine Person soll in Lebensgefahr schweben.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf Ermittlerkreise berichtete, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen etwa 33 Jahre alten Mann aus dem Sudan handeln. Er sei der Polizei vorher nicht bekannt gewesen.

Macron verspricht Aufklärung der Tat

Innenminister Christophe Castaner teilte mit, der Tatverdächtige sei von der Police Nationale festgenommen worden. Die Zentraldirektion der Kriminalpolizei sei beauftragt worden, die Hintergründe der Tat zu ermitteln.

Die Motive des Tatverdächtigen sind unklar. Man werde alles Mögliche zur Aufklärung dieser abscheulichen Tat tun, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter.

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft prüfte, ob sie die Ermittlungen an sich zieht. In Frankreich hatte es in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe islamistischer Anschläge mit Hunderten Toten gegeben.