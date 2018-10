Kanzlerin Merkel hat die Verantwortung Deutschlands für die Zukunft Israels betont. Antisemitismus und Hass sei immer wieder entgegenzutreten. In der Iran-Politik gebe es weiter Differenzen, räumte sie ein.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich erneut zur deutschen Verantwortung für eine sichere Zukunft Israels bekannt. Sie stehe dafür, dass die "immerwährende Verantwortung" Deutschlands für die Nazi-Verbrechen an den Juden weitergetragen werde, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Jerusalem.

Sie räumte ein, dass es in Deutschland weiterhin und zum Teil sogar verstärkt Antisemitismus gebe. Daher habe die Bundesregierung einen eigenen Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus eingesetzt. Am Rande ihres Besuches habe es hier die ersten deutsch-israelischen Antisemitismus-Konsultationen gegeben.

Plädoyer für Zweistaatenlösung

Zugleich betonte die Kanzlerin, sie stehe weiterhin zu einer Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern. Sie glaube, dass dies der vernünftigste Weg für eine Lösung des Konflikts sei. Sie habe in diesem Zusammenhang erneut ihre Sorge angesichts der israelischen Siedlungspolitik geäußert, die eine Zweistaatenlösung erschwere.

Dem Antisemitismus entgegentreten

Auch bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hatte Merkel erklärt, man müsse immer wieder an die Verbrechen der Shoah erinnern und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegentreten.

Bereits in der Pogromnacht des 9. November 1938 sei den jüdischen Menschen in Deutschland Hass und Gewalt in ungeahntem Ausmaß entgegengeschlagen. "Was aber dann folgte, waren die beispiellosen Verbrechen des Zivilisationsbruchs der Shoah", fügte die Kanzlerin hinzu.

Susanne Glass, ARD Tel Aviv, zzt. Jerusalem, zu den deutsch-israelischen Konsultationen

Ehrendoktorwürde für Merkel

Für ihren Einsatz verlieh ihr die Universität Haifa die Ehrendoktorwürde. Sie habe sich gegen Rassismus und Antisemitismus eingesetzt. Die Hochschule begründete die Ehrung mit dem Führungsstil der Kanzlerin, der auf den Prinzipien von Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten basiere. Merkel sei ein Vorbild für Frauen auf der ganzen Welt. Die Auszeichnung würdige auch ihren unerschütterlichen Beitrag zu der starken Freundschaft und den tiefen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel, hieß es.

Kanzlerin Merkel erhält die Ehrendoktorwürde an der Universität Haifa.

Uneins über Atomabkommen mit Iran

Merkel bekräftigte das gemeinsame Ziel mit Israel in der Iran-Politik, wies aber zugleich erneut auf Differenzen hin. Es müsse alles getan werden, um den Iran an einer nuklearen Bewaffnung zu hindern. Unterschiedliche Auffassungen gebe es aber nach wie vor in der Frage des Atomabkommens mit dem Iran, an dem Deutschland anders als Israel festhalten will.

"Bedrohung Israels größer geworden"

Merkel verwies darauf, dass die Bedrohung Israels durch die militärische Verwicklung des Iran in den Krieg im Nachbarland Syrien "noch größer geworden" sei. Der Gedanke, dass iranische Truppen zum Teil direkt hinter den Golanhöhen stehen, sei natürlich schon eine Bedrohung. Die rechtsgerichtete Regierung Netanyahus lehnt das internationale Atomabkommen mit dem Iran entschieden ab.

Netanyahu prangert Atomabkommen an

Netanyahu würdigte nach dem Treffen mit Merkel die Freundschaft beider Länder. Zugleich sprach er sich erneut gegen das Atomabkommen mit dem Iran aus. Dieses Abkommen spüle Milliarden Dollar in die Hände der Regierung in Teheran, die den islamistischen Terrorismus fördere, sagte er. Der Iran nutze Syrien für Angriffe auf sein Land und den Libanon. Gleichwohl habe der Konflikt mit dem Iran zu einer Annäherung Israels mit den arabischen Staaten der Region geführt.