Merkel in Indien Fachkräfte, Freihandel, Verkehr

Zum Abschluss ihres Staatsbesuchs hat Kanzlerin Merkel Investitionen von einer Milliarde Euro in nachhaltige Mobilität versprochen. Außerdem will sie die Anwerbung von Fachkräften beschleunigen und ein Freihandelsabkommen voranbringen.

Kanzlerin Angela Merkel sieht gute Chancen für mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft in Indien. Dies gelte etwa bei der Modernisierung der Infrastruktur wie dem Ausbau der Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen, sagte Merkel bei der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Indischen Handelskammer in Neu Delhi.

Investionen in grüne Mobilität

Außerdem versprach sie Investitionen von einer Milliarde Euro binnen fünf Jahren in nachhaltige Mobilitätskonzepte. Dazu zählen etwa der Ausbau von Elektrobussen, die alte dieselbetriebene Fahrzeuge ersetzen sollen. Damit soll auch die Luftqualität verbessert werden - Neu-Delhi hatte während Merkels Besuch den Gesundheitsnotstand ausgerufen wegen extrem hoher Smog-Werte.

Am letzten Tag ihrer Reise besichtigte die Kanzlerin eine solarbetriebene Metrostation, um sich über Umwelt- und Energietechnik zu informieren. An der Station werden auch mit Batterien betriebene E-Rikschas eingesetzt, damit Pendler die "letzte Meile" überbrücken können. Indien strebt trotz steigendem Energiebedarfs eine Senkung des CO2-Ausstoßes um 30 Prozent bis 2030 an.

Selfie in der Fabrik - Merkel besichtigte ein Werk des Autozulieferers Continentale. Sie versprach, den Zuzug von Fachkräften nach Deutschland zu vereinfachen.

Freihandelsabkommen und Anwerben von Fachkräften

Die Kanzlerin machte sich zum Abschluss ihres Besuchs in Indien zugleich für einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land stark. 2007 begonnene Gespräche für ein solches Abkommen mit Indien waren 2012 von beiden Seiten unterbrochen worden.

Die Bundesregierung will nach den Worten Merkels auch die Einwanderung indischer Fachkräfte nach Deutschland vereinfachen. Demnach soll ab März 2020 das weltweite Netz der deutschen Außenhandelskammern dazu eingebunden werden. "Unser Vorschlag ist, dass die Außenhandelskammern bei der Rekrutierung Anlaufpunkte sind", sagte Merkel in Neu-Delhi. In enger Abstimmung mit den Konsulaten sollten etwa Visa-Anträge vorbereitet werden. Deutsche Firmen beschweren sich seit langem über die langwierigen Visa-Verfahren für benötigte Mitarbeiter durch das Auswärtige Amt und das Innenministerium.

