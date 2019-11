Deutschland und Indien wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Beim Staatsbesuch von Kanzlerin Merkel betonte Ministerpräsident Modi, sein Land sei vor allem an deutscher Hochtechnologie interessiert.

Bei den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen geht es vor allem um die Wirtschaft. Kanzlerin Merkel brachte es am ersten Tag ihres Besuchs auf den Punkt: "Es gibt den festen Willen, in Indien als wachsendem Markt mit dabei zu sein". Vor allem an großen Infrastrukturprojekten sei man interessiert.

Indiens Ministerpräsident Narendra Modi betonte, sein Land wolle Deutschland als Partner im Umwelt- , aber auch im Verteidigungsbereich. Insgesamt unterzeichneten beide Seiten 22 Abkommen. Unter anderem wollen deutsche Firmen im Bahnsektor einsteigen.

Von Indiens Boom profitieren

Weitere Themen sind eine Partnerschaft für grüne urbane Mobilität, die Vermeidung von Abfällen im Meer sowie die berufliche und universitäre Bildung. Im Vorfeld hatte der europäische Flugzeugbauer Airbus einen Großauftrag des indischen Billig-Fliegers IndiGo an Land gezogen. Die größte Fluggesellschaft Indiens bestellte insgesamt 300 Maschinen der A320-Reihe.

Deutschland ist der größte Handelspartner Indiens in der Europäischen Union. Für Deutschland wiederum steht Indien als Handelspartner auf Platz 26. Das bilaterale Handelsvolumen betrug im vergangenen Jahr 18,2 Milliarden Euro.

Merkel in Indien

Vier Minister, acht Staatssekretäre

Merkel wird begleitet von Außenminister Heiko Maas, Agrarministerin Julia Klöckner, Forschungsministerin Anja Karliczek, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und acht Staatssekretären. Wirtschaftsminister Peter Altmaier wird nach seinem Unfall von einem Staatssekretär vertreten.

Im Zentrum der Konsultationen, die bis morgen dauern, stehen neben den Handelsbeziehungen außen- und sicherheitspolitische Fragen, die Themen Innovationen und Digitalisierung sowie Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung.

Die Kanzlerin würdigte, dass Indien bereits 74 Gigawatt aus erneuerbaren Energien erzeuge. Derzeit arbeite in Indien noch fast die Hälfte der Bevölkerung in der Landwirtschaft, so Merkel. In Deutschland seien es nur noch weniger als zwei Prozent. Deutschland könne bei der Technisierung der Landwirtschaft in Indien "einen guten Beitrag leisten".

Merkel bei einem Gespräch mit weiblichen Führungskräften.

Merkel wirbt für mehr kulturellen Austausch

Merkel sagte, die indische Kultur sei in Deutschland "nicht so gut bekannt, wie sie das sein sollte". Sie wies darauf hin, dass derzeit in Deutschland "immerhin 20.000 Inder studieren" und ergänzte: "Es können gerne mehr werden."

Die Kanzlerin zog außerdem Parallelen zwischen den friedlichen Revolutionen in beiden Ländern. Sie legte zu Ehren des pazifistischen Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi, der vor 150 Jahren geboren wurde, einen Kranz nieder.

Außerdem traf sich Merkel mit fünf Inderinnen zu einem Gespräch über die Lage der Frauen im Land. Zu den Gesprächsteilnehmerinnen zählten eine Digitalunternehmerin, eine Menschenrechtsanwältin und eine Unweltaktivistin.

Die Inhalte von Merkels Besuch in Indien

Silke Diettrich, ARD Neu-Delhi

