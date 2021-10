Ehrung für politische Dienste Merkel erhält spanischen Europapreis Stand: 14.10.2021 16:02 Uhr

Für ihre langjährigen, politischen Dienste um Europa ist Kanzlerin Merkel in Spanien ausgezeichnet worden - mit dem Europapreis Karl V. In ihrer Rede bezeichnete sie die EU als "Glücksfall für uns alle".

Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Merkel sprach von einer besonderen Ehre, den Europapreis Karl V. verliehen zu bekommen - an dem Ort, an dem der damals mächtigste Mann Europas seine letzten Tage verbrachte, Mitte des 16. Jahrhunderts im Kloster Yuste in der westspanischen Region Extremadura.

HR Logo Oliver Neuroth ARD-Studio Madrid

Die Bundeskanzlerin lobte Europa als ein Projekt von Frieden und Freiheit. Aber Europa habe keinen Rechtsanspruch auf Frieden und Freiheit - beides müsse immer wieder verteidigt werden, zum Beispiel gegen Terrorismus und Extremismus.

"Europa - nur so stark, wie es einig ist"

Merkel rief die EU-Staaten dazu auf, ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Europa sei nur so stark, wie es einig sei. Ohne die Regierungen von Ungarn oder Polen konkret zu nennen, sprach sie von "Fliehkräften", die seit einiger Zeit wirkten. Sie entstünden, wenn sich Erwartungen an die EU nicht erfüllten oder die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu groß würden. Nach den Worten der Kanzlerin droht eine Schieflage, wenn nationale Interessen über den Nutzen des europäischen Projekts gestellt werden.

Aber Merkel zeigte sich zuversichtlich: Wenn es darauf angekommen sei, habe die Europäische Union in den vergangenen Jahrzehnten immer zusammengehalten. Das werde sie auch weiterhin tun.

Lob für Merkels Pragmatismus

Spaniens König Felipe sagte, Merkel sei stets ihrer Zeit voraus gewesen. Er lobte ihren Pragmatismus und ihre Zuverlässigkeit. Als Naturwissenschaftlerin habe die Kanzlerin analytische Fähigkeiten, mit denen sie oft ausgeglichene Problemlösungen auf EU-Ebene erreicht hätte, so der spanische König.