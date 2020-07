Conte bei Merkel in Meseberg Annäherungsversuche im Schloss

Italien leidet stark unter Corona - und hat ein besonderes Interesse, dass rasch EU-Gelder fließen. Doch noch immer gibt es Streit um den Wiederaufbaufonds - nicht das einzige Thema, worüber Premier Conte und Kanzlerin Merkel heute beraten.

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel, bei dem der Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise im Zentrum steht, versucht Bundeskanzlerin Angela Merkel, in Einzelgesprächen Kompromisse auszuloten. Ende Juni war Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei ihr zu Gast, vergangenen Donnerstag traf sie den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte - und heute Nachmittag begrüßt sie Italiens Regierungschef Giuseppe Conte auf Schloss Meseberg nahe Berlin.

Viel Geld, viel Streit

Als eines derjenigen Länder, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurden, ist Italien zusammen mit Spanien vermutlich Hauptempfänger der geplanten EU-Hilfen. Wie die Hilfen konkret ausgestaltet werden, ist aber weiter umstritten. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll das Rettungspaket 750 Milliarden Euro umfassen. 500 Milliarden Euro davon sollen als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden Euro als Kredite fließen.

Nicht rückzahlbare Zuwendungen - dagegen wehren sich Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande. Premier Rutte forderte mehrfach verbindliche Garantien für Reformen. Gerade Italien hatte die harte Position der Niederlande scharf kritisiert.

ESM-Hilfen und eine inneritalienische Debatte

Bei dem Treffen Merkels mit Conte dürfte es auch um den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) gehen. Bis zu 36 Milliarden Euro an günstigen Krediten könnte Italien bekommen. Ob das Land Kreditlinien des ESM in Anspruch nehmen soll, darüber streiten Politiker in Italien seit Wochen - trotz eines drohenden Wirtschaftseinbruchs um mehr als zehn Prozent.

Der Grund: Der ESM hat in manchen politischen Lagern in Italien - auch bei der Regierungspartei Fünf Sterne - einen schlechten Ruf: Er wird dort mit der Sparpolitik verbunden, die während der Schuldenkrise in der Eurozone mit Hilfen aus dem Rettungsschirm einherging.

240 Milliarden Euro zur Verfügung

Seit Mitte Mai stehen für die Eurostaaten 240 Milliarden Euro Kreditlinien aus dem ESM zum Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie bereit. Einzige Bedingung ist, dass die Gelder für Gesundheitskosten verwendet werden. "Mit der neuen Kreditlinie kann der ESM keine Art von nachträglichen Sparmaßnahmen, Troika, Rentenkürzungen oder Kürzungen im öffentlichen Sektor durchsetzen", sagte der Generalsekretär des ESM, Nicola Giammarioli, kürzlich der italienischen Zeitung "La Repubblica".

Tonia Mastrobuoni, Tageszeitung "La Repubblica", zu Italiens Umgang mit den in Aussicht gestellten EU-Milliardenkrediten

tagesschau24, 13.07.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-729101~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Aberglaube"

Im Interview mit tagesschau24 äußerte die Deutschland-Korrespondentin von "La Repubblica", Tonia Mastrobuoni, Unverständnis für die ablehnende Haltung der Regierungspartei Fünf Sterne: "Ich würde es Aberglaube nennen. Die Fünf Sterne wehren sich seit drei Monaten strikt, den ESM anzufragen, weil sie denken, es könne irgendwann mal die Troika vor der Tür stehen." Auch sie verwies darauf, dass der ESM für die Corona-Hilfen - nicht zuletzt auf Wunsch Deutschlands - entscheidend verändert worden sei.

Neben Merkel führen auch andere Staats- und Regierungschefs derzeit Gespräche, um den Gipfel am Freitag und Samstag in Brüssel vorzubereiten. Der niederländische Premier Rutte traf gegen Mittag in Den Haag mit dem spanischen Premier Pedro Sánchez zusammen. Später will er sich mit dem portugiesischen Premier Antonio Costa beraten.