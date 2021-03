Havarie der "Ever Given" Entscheidender Tag am Suezkanal

Seit Dienstag steckt die "Ever Given" im Suezkanal fest - heute wollen Helfer mit neuem, schweren Gerät einen weiteren Befreiungsversuch machen. Klappt er nicht, wird entladen. Inzwischen nehmen andere Schiffe den Weg um Afrika.

Die Rettungsaktion um den havarierte Riesenfrachter "Ever Given" bekommt noch einmal Verstärkung: Sonntagfrüh sind zwei weitere Schlepper in Suez eingetroffen, wie Satellitendaten von Marinetraffic zeigten. Die niederländische "Alp Guard" und die italienische "Carlo Magno" sollten helfen, das Containerschiff freizuschleppen.

An dem verunglückten Großfrachter machten sich bisher schon zehn Schlepper und auch Saugbagger zu schaffen. Nachdem es gestern einen kleinen Fortschritt gab - Spezialisten hatten einen kleinen Teil des Hecks freilegen können - soll es heute bei Flut zwei weitere Versuche geben. Der Chef der niederländischen Bergungsfirma Boskalis, Peter Berdowski, erläuterte, Spezialisten setzten auf eine Kombination aus schweren Schleppern, Saugbaggern und der Springflut, die wegen des bevorstehenden Vollmonds bis zu 50 Zentimeter höher sein werde als normal.

Kein Ende der Rettungsaktion absehbar

Außerdem sollten weiter Sand und Schlamm unter dem Schiff abgesaugt werden. "Wir hoffen, dass die Kombination aus den Schleppern, die wir dort haben werden, mehr weggebaggertem Grund und der Flut ausreichen wird, um das Schiff irgendwann Anfang nächster Woche freizubekommen", sagte Berdowski. Falls das nicht reiche, müssten Hunderte Container abgeladen werden. Ein Kran dafür sei bereits unterwegs.

Eine genauere Prognose darüber, wann die "Ever Given" wieder flott sein könnte, konnte auch der Leiter der ägyptischen Kanalbehörde, Osama Rabei, nicht geben: "Ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht weiß" sagte er. Die Situation sei schwierig. "Der Sonntag ist ganz entscheidend", sagte ein Kanallotse. Er werde zeigen, wie es weitergehe. Auch er sagte, dass der nächste Schritt höchstwahrscheinlich die zumindest teilweise Entladung des Schiffes bedeute. Das wäre allerdings schwierig und würde enorm viel Zeit kosten.

Etliche Containerschiffe stauen sich vor dem Suezkanal. Manche Reedereien haben ihre Flotten bereits angewiesen, den langen Weg um Afrika zu nehmen. Bild: REUTERS

Zehntausende Tiere in Not

Inzwischen sind etliche Reedereien dazu übergegangen, ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas herum fahren zu lassen. Das größte Schifffahrtsunternehmen der Welt, die dänische Reederei Moller-Maersk sagte, wegen der längeren Routen würden sich Lieferungen um drei bis sechs Tage verzögern. Der Stau an den Kanalzufahrten hält derweil hunterte Schiffe auf.

Darunter sollen auch elf rumänische Frachter mit lebenden Tieren an Bord sein - nach Angaben von Tierschützern handelt es sich um 130.000 Schafe. Veterinärbehörden in Bukarest versicherten, "dass es ausreichend Nahrung und Wasser an Bord für die kommenden Tage gibt". Tierschützer fürchten allerdings den Tod der Schafe an Bord der Schiffe.

Im Suez-Kanal war am Dienstag das 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere Containerschiff "Ever Given" vom Kurs abgekommen und in Ufernähe auf Grund gelaufen. Es blockiert seitdem den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer.