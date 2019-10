Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Zellforscher Kaelin und Semenza sowie an den Briten Ratcliffe. Sie haben molekulare Mechanismen entdeckt, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen.

Der Nobelpreis für Physiologie und Medizin geht in diesem Jahr an drei Zellforscher, die elementare Mechanismen in Zellen entdeckt haben. William Kaelin, Gregg Semenza und Peter Ratcliffe haben erforscht, auf welche Weise Zellen den schwankenden Sauerstoffgehalt ihrer Umgebung wahrnehmen und sich daran anpassen.

Wie die Jury des schwedischen Karolinska-Institut mitteilte, ist die Kenntnis dieser Mechanismen wichtig für die Behandlung vieler verschiedener Krankheiten. Die Entdeckung habe den Weg für vielversprechende medizinische Strategien frei gemacht, mit denen etwa Blutarmut oder Krebs bekämpft werden können.

Den drei Wissenschaftlern sei es gelungen, Licht in einen der lebenswichtigen Anpassungsprozesse zu bringen, der sich in Lebewesen abspiele.

Randall Johnson erklärt das Forschungsfeld der Nobelpreisgewinner.

Auftakt der Nobelpreis-Woche

Mit der Vergabe der Auszeichnung für Physiologie und Medizin wird traditionell die Nobelpreiswoche eröffnet. Der Preis ist mit umgerechnet rund 840.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging er an den US-Forscher James Allison und seinen japanischen Kollegen Tasuku Honjo für die Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs.

Der Medizin-Nobelpreis wird - ebenso wie die Preise für Physik, Chemie, Literatur und Friedensbemühungen - seit 1901 vergeben. Ausgezeichnet werden Forscher, die sich um die Fortentwicklung der Physiologie und Medizin verdient gemacht haben.

Ihr Stifter, der schwedische Erfinder und Industrielle Alfred Nobel, war fünf Jahre zuvor verstorben. In seinem Testament hatte er verfügt, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werde, deren Zinsen jene erhalten, die im jeweils vorangegangenen Jahr die größten und der Menschheit nützlichsten Erfindungen und Entdeckungen gemacht haben.

Dieses Vermächtnis Nobels hatte einen sehr persönlichen Hintergrund: Als Erfinder des Dynamits hatte er zeitlebens nicht verwinden können, dass eine seiner größten Entdeckungen für Kriege genutzt wurde.

In der Tradition von Robert Koch

Erster Preisträger des Medizin-Nobelpreises war 1901 der deutsche Bakteriologe Emil Adolf von Behring: Er hatte die Serum-Therapie gegen Diphterie erfunden. Zu weiteren bekannten Preisträgern gehören Mediziner wie Robert Koch, Paul Ehrlich, Alexander Fleming und Iwan Pawlow, aber auch Molekularbiologen wie James Watson und Francis Crick und der Verhaltensfortscher Konrad Lorenz.