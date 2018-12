Wegen der Entscheidung von US-Präsident Trump, US-Truppen aus Syrien zurückzuziehen, ist ein weiterer hoher Beamter zurückgetreten: Der Gesandte für die globale Anti-IS-Koalition, McGurk, gab seinen Posten ab.

Der US-Sonderbeauftragte für die internationale Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Brett McGurk, hat seinen Posten aufgegeben. Er protestierte damit gegen die abrupte Entscheidung von Präsident Donald Trump, US-Truppen aus Syrien zurückzuziehen.

McGurk folgte damit Verteidigungsminister James Mattis, der am Donnerstag ebenfalls wegen Trumps Einschätzung, der IS sei in Syrien besiegt und die US-Truppen könnten deshalb von dort abgezogen werden, als einen Grund für seinen Rücktritt genannt hatte.

Noch von Obama ernannt

McGurks Ausscheiden war ursprünglich für Mitte Februar vorgesehen. Er war noch von Trumps demokratischen Amtsvorgänger Barack Obama zum US-Sondergesandten bei der internationalen Militärallianz gegen den IS ernannt worden, Trump hatte ihn auf dem Posten belassen.

US-Truppen bekämpfen in Syrien den IS.

McGurk für längeren Verbleib der Truppen in Syrien

Noch vergangene Woche hatte McGurk es als unbesonnen bezeichnet, den IS als besiegt zu betrachten. Er hatte zudem erklärt, die amerikanischen Soldaten würden in Syrien bleiben, auch wenn der IS aus seinen letzten Hochburgen vertrieben sei: "Ich denke, es ist angemessen zu sagen, dass Amerikaner nach der physischen Niederlage des Kalifats am Boden bleiben werden, bis wir alles so geordnet haben, dass die Niederlage von Dauer ist".