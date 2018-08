Verstorbener US-Senator Arizona nimmt Abschied von McCain

Stundenlang haben Menschen bei heißen Temperaturen angestanden, um sich vom verstorbenen US-Senator John McCain zu verabschieden. Neben republikanischen erwiesen ihm auch demokratische Parteimitglieder die letzte Ehre.

Vier Tage nach dem Tod von John McCain haben in Phoenix die öffentlichen Trauerfeiern für den US-Senator begonnen. McCains Körper wurde im Parlament seines Bundesstaates Arizonas aufgebahrt. Heute soll der Verstorbene in einer öffentlichen Prozession zur Baptistenkirche im Norden von Phoenix gebracht werden, wo eine Gedenkveranstaltung geplant ist.

"Er widmete sein Leben dem Dienst an seinem Land", sagte der frühere Senator von Arizona, Jon Kyl, bei einer Trauerfeier im Kapitol, an der auch McCains Frau Cindy und seine Kinder teilnahmen.

Trauerfeier in Washington am Samstag

US-Senator John McCain trat im Jahr 2008 gegen Barack Obama als Präsidentschaftskandidat an.

Am Freitag soll der Körper des Senators im Kapitol in der US-Hauptstadt Washington aufgebahrt werden. Wie schon in Phoenix werden auch dort Bürger die Möglichkeit haben, sich von dem republikanischen Politiker zu verabschieden. Am Samstag findet eine Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt. Dort sollen unter anderem die Ex-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush Ansprachen halten. US-Präsident Donald Trump - dessen Widersacher McCain war - nimmt an der Veranstaltung nicht teil.

Der einflussreiche US-Senator McCain und scharfe Kritiker von US-Präsident Trump war am Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. Er gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.

2008 verlor McCain gegen Obama

1967 geriet McCain im Vietnam-Krieg in Gefangenschaft, wurde gefoltert und kam erst nach mehr als fünf Jahren wieder frei. Ab 1983 saß er zunächst im Repräsentantenhaus und seit 1987 im Senat. Als Präsidentschaftskandidat der Republikaner verlor er 2008 gegen den Demokraten Barack Obama.

Nach McCains Tod am Samstag war Trump unter Druck geraten, die Verdienste des verstorbenen Kriegsveteranen und Senators öffentlich zu würdigen - was Trump am Montag schließlich tat.

