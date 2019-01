Mazedonien-Frage Ausschreitungen bei Protesten in Athen

Zehntausende protestieren in Athen zur Stunde gegen die geplante Namensänderung des Nachbarstaats Mazedonien in Nord-Mazedonien. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

In Athen protestieren zur Stunde Zehntausende Menschen gegen die geplante Ratifizierung der Namensänderung Mazedoniens in Nord-Mazedonien.

Bei der Kundgebung von rechten und nationalistischen Organisationen setzte die griechische Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um eine Gruppe von Rechtsextremisten daran zu hindern, auf den Hof des griechischen Parlamentes vorzudringen. Die Demonstranten trugen griechische Fahnen und skandierten Sprüche wie "Politiker - Verräter".

Sie schleuderten Steine und andere Gegenstände und Feuerwerkskörper auf die Beamten. Die Polizei habe die Lage aber rasch in den Griff bekommen, hieß es.

Kommende Woche soll das Abkommen abgesegnet werden

Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte im vergangenen Jahr mit der Regierung in Skopje ausgehandelt, das südliche Balkanland solle sich künftig Nord-Mazedonien nennen. Kommende Woche soll das Abkommen im griechischen Parlament abgesegnet werden.

Weil auch eine nordgriechische Provinz den Namen Mazedonien trägt, sind mehr als 70 Prozent der Griechen Umfragen zufolge dagegen. Sie befürchten, das Nachbarland könne Gebietsansprüche an die nordgriechische Region Mazedonien stellen.

Zudem sind sie der Ansicht, dass der Nachbarstaat, wenn er das Wort Mazedonien in seinem Namen behalte, das hellenische Kulturerbe an sich reiße. Das Parlament in Mazedonien hat das Abkommen trotz ähnlicher Reaktionen nationalistischer Kreise bereits ratifiziert. Bei erfolgreichem Abschluss auch in Athen soll Nord-Mazedonien Mitglied der NATO werden und später auch der EU beitreten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. Januar 2019 um 14:15 Uhr.