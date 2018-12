Zweites Brexit-Referendum May warnt vor "irreparablem Schaden"

Premierministerin May will eine weitere Volksabstimmung über den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU verhindern. Sie würde die Bevölkerung weiter spalten, mahnt die Regierungschefin.

Ein zweites Brexit-Referendum würde der britischen Politik nach Worten von Premierministerin Theresa May "irreparablen Schaden" zufügen. Es würde das Land zudem "weiter spalten", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die May im britischen Parlament halten will.

"Lassen Sie uns den Briten gegenüber nicht Wort brechen, indem wir versuchen, ein weiteres Referendum abzuhalten." Eine solche zweite Volksabstimmung würde "der Integrität unserer Politik irreparablen Schaden" zufügen, heißt es in Mays Redetext.

May lehnt ein zweites Referendum ab.

Regierung dementiert Gespräche über Referendum

Ein zweites Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der EU würde das Land zudem nicht weiterbringen. Es würde vielmehr das Land "in genau dem Moment, in dem wir daran arbeiten sollten, es zu vereinen, weiter spalten".

Die Briten hatten sich 2016 in einer Volksabstimmung mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die Europäische Union zu verlassen. May versucht nun, das Parlament in London von einem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen zu überzeugen.

Auch andere Mitglieder der Regierung in London hatten sich zuvor gegen ein zweites Referendum ausgesprochen. Die Debatte war am Wochenende erneut hochgekocht, nachdem die "Sunday Times" berichtet hatte, dass ein führendes Mitglied des Kabinetts mit der Opposition über einen weiteren Brexit-Volksentscheid gesprochen haben soll. Die Regierung dementierte den Vorgang.