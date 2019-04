Plötzlich steht ein ganz neuer Termin im Raum: Premierministerin May hat der EU eine Verlängerung der Brexit-Frist bis zum 30. Juni vorgeschlagen. Eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl werde vorbereitet.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat die EU um eine Fristverlängerung des Brexits bis zum 30. Juni gebeten. In einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb May, Großbritannien werde Vorbereitungen für die Teilnahme an der Europawahl treffen. An der wolle sie aber nur teilnehmen, wenn das mit der EU verhandelte Austrittsabkommen nicht rechtzeitig durch sei.

Es sei frustrierend, dass der Prozess noch nicht zu einem "erfolgreichen und geordneten Abschluss" gekommen sei, so May weiter. Sollten beide Seiten den Austrittsvertrag vor dieser Frist ratifiziert haben, könnte das Vereinigte Königreich demnach auch früher aus der Europäischen Union austreten.

Tusk will Brexit um bis zu zwölf Monate verschieben

Zuvor war bekannt geworden, dass Ratspräsident Tusk sich sogar eine Verlängerung auf bis zu einem Jahr vorstellen könnte. Das wolle er den 27 verbleibenden EU-Staaten vorschlagen, bestätigte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur. Auch diese Frist könne beliebig verkürzt werden, wenn Großbritannien vorher zu einer Lösung käme.

Fristverlängerung nur einstimmig

Egal welche Frist den EU-Staaten vorgeschlagen wird: Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder müssten einer Vereinbarung einstimmig zustimmen. Das weitere Vorgehen soll dann bei einem EU-Sondergipfel am Mittwoch kommender Woche beschlossen werden.

Gibt es bis dahin keine Lösung und auch keine Verlängerung, würde Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU ausscheiden.