Regierung Trump Zwei Generäle als Minister

Der US-Senat hat James Mattis als neuen Verteidigungsminister bestätigt. Er steht für eine kritischere Haltung zu Russland als Präsident Donald Trump. Heimatschutzminister wurde der Ex-Chef des Südkommandos der US-Streitkräfte, John Kelly.

Ex-Militär James Mattis ist der neue Pentagon-Chef. Am Freitag bestätigte der von den Republikanern dominierte Senat die Nominierung des Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump und damit dessen erstes offiziell bestätigtes Kabinettsmitglied.

Ausnahmeregelung per Gesetz

Für den früheren General der Marineinfanterie stimmten am Freitag 98 der 100 Parlamentarier. Der designierte Justizminister Jeff Sessions gab keine Stimme ab. Die demokratische Senatorin von New York, Kirsten Gillibrand, votierte mit Nein. Sie hatte sich von Anfang an gegen Mattis ausgesprochen und kritisiert, die Ernennung des pensionierten Generals untergrabe das Prinzip einer zivilen Kontrolle über das Militär.

Tatsächlich musste der Kongress erst per Gesetz den Weg für die Berufung des 66-Jährigen freimachen. Denn bisher galt, dass ein Ex-Militär erst frühestens sieben Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Verteidigungsminister werden darf. Mattis hatte sich 2013 in den Ruhestand verabschiedet.

John Kelly wird Heimatschutzminister

Ex-General John Kelly wurde zum US-Heimatschutzminister ernannt.

Nach seiner Vereidigung setzte Trump seine Unterschrift unter ein vergangene Woche verabschiedetes Gesetz, das eine Ausnahmeregelung für Mattis vorsieht. Dieser verfügt über intensive Kriegserfahrungen und leitete zuletzt das strategisch wichtige Zentralkommando. Bei seiner Anhörung im Senat nahm er vor einigen Tagen eine deutlich kritischere Haltung gegenüber Russland ein, als es Präsident Donald Trump getan hatte. Mattis zeigte sich sehr skeptisch über die Chancen, bessere Beziehungen zu Moskau aufzubauen. Er steht für eine Politik der Abschreckung gegenüber Kreml-Chef Wladimir Putin. Mattis folgt auf Ash Carter, der seit Februar 2015 unter Ex-Präsident Barack Obama Pentagon-Chef gewesen war.

Nach der Abstimmung billigten die Senatoren auch den Kandidaten für das Amt des Heimatschutzministers, John Kelly. Dieser diente früher als General in der Marineinfanterie und war Chef des Südkommandos der US-Streitkräfte. Der 66-Jährige wird damit der erste Nicht-Zivilist, der das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 geschaffene Ministerium leitet. Die Aufgaben der Behörde sind komplex: Sie reichen von der Grenzsicherung bis zur Terrorabwehr.