Fall Marinowa Tatverdächtiger in Deutschland gefasst

Nach dem gewaltsamen Tod einer bulgarischen TV-Moderatorin melden die Behörden eine Festnahme. Der Verdächtige wurde in Deutschland gefasst. Die Tat soll nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht mit dem Beruf Marinowas zusammenhängen, hieß es.

Im Fall der getöteten TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa ist nach Angaben der bulgarischen Regierung ein Tatverdächtiger in Deutschland gefasst worden. Es handele sich um einen 21-jährigen Mann aus der bulgarischen Stadt Russe, der polizeibekannt sei, sagte der bulgarische Innenminister Mladen Marinow.

Wo in Deutschland der Mann gefasst wurde, sagte der Minister nicht. Von deutscher Seite gibt es bisher keine Stellungnahme. Nach Angaben Marinows soll DNA-Material des Verdächtigen an der Leiche identifiziert worden sein. Die Journalistin war Ermittlern zufolge vergewaltigt und erwürgt worden.

Die bulgarische Journalistin Viktoria Marinowa wurde getötet - jetzt gab es eine Festnahme.

Leiche wurde in einem Park entdeckt

Die Leiche der Moderatorin war am Samstag in einem Park am Donauufer in Russe entdeckt worden. Marinowa war dort joggen. Der Verdächtige sei über die Donaubrücke von Russe nach Rumänien geflüchtet, sagte Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow. Es könne nicht behauptet werden, dass die Tat mit ihrem Beruf in Verbindung stehe. Der Mann wurde laut Zazarow bereits wegen Mordes und Vergewaltigung gesucht.



Marinowa hatte in der letzten Ausgabe ihrer neuen Sendung "Detektor" einen Investigativjournalisten aus Rumänien und einen aus Bulgarien zu Gast. Die beiden recherchieren über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien. Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf wertet derzeit die Informationen aus Bulgarien aus.

Clemens Verenkotte, ARD Wien

