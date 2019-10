Einkaufszentrum in Manchester Verletzte bei Messerangriff

In der britischen Stadt Manchester hat ein Mann in einem Einkaufszentrum fünf Menschen mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei ermittelt.

Ein Messerstecher hat in einem Einkaufszentrum in Manchester fünf Menschen angegriffen und verletzt. Das teilte die Polizei in der englischen Großstadt mit. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann sei festgenommen worden.

Das Motiv für den Angriff ist noch unklar. Angesichts des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen, hieß es in der Mitteilung der Greater Manchester Police. Tote habe es nicht gegeben, so ein Polizeisprecher.

Das Einkaufszentrum wurde evakuiert, die Polizei sperrte die Umgebung ab.

Einkaufszentrum evakuiert

Auf Bildern, die zum Teil aus sozialen Netzwerken stammen, ist ein großes Aufgebot an Einsatzkräften zu sehen. Eine Aufnahme zeigt einen Mann, der von einem Polizeibeamten am Boden festgehalten wird. Ein weiterer Beamter hält einen Elektroschocker auf den Mann gerichtet. Das Einkaufszentrum wurde evakuiert. Eine Straßenbahnhaltestelle in der Nähe sei abgesperrt worden, berichteten die "Manchester Evening News".

Auf diesem Bild eines Social Media Videos hält ein Polizist einen Mann auf dem Boden fest, ein weiterer Beamter hält einen Elektroschocker auf den am Boden Liegenden gerichtet.

Premierminister Boris Johnson zeigte sich "schockiert" von dem Vorfall. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Betroffenen", schrieb Johnson auf Twitter.

Im Mai 2017 hatte ein Attentäter bei einem Popkonzert in der Manchester Arena unweit des Einkaufszentrums 22 Menschen getötet.