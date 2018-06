Das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" mit mehr als 230 aus Seenot geretteten Migranten an Bord darf am Abend in einen Hafen Maltas einlaufen. Innenminister Seehofer nannte Bedingungen für eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen.

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat angekündigt, dass das Flüchtlingsschiff "Lifeline" in Malta anlegen kann. "Ich denke, dass das Schiff heute Abend unsere Küsten erreichen wird", sagte Muscat.

Maltas Ministerpräsident Muscat lässt die "Lifeline" in einen maltesischen Hafen einlaufen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte in Berlin Bedingungen für eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen von dem Rettungsschiff. Eine Voraussetzung sei, dass das Schiff festgesetzt werde, sagte er am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages. "Wir müssen verhindern, dass es zu einem Präzedenzfall wird."

Kein "Shuttle" zwischen Libyen und Südeuropa

Das habe er auch Außenminister Heiko Maas (SPD) gesagt, der sich nun um die Details kümmern werde. Zwischen Libyen und Südeuropa dürfe es kein "Shuttle" geben, sagte Seehofer. Nach Angaben von Mitgliedern des Innenausschusses sagte Seehofer außerdem in der nicht-öffentlichen Ausschusssitzung, die deutsche Crew müsse zur Rechenschaft gezogen werden.

Das von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline betriebene Schiff harrt mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer aus, da Italien und auch Malta bisher ein Anlegen an ihren Häfen verweigert hatten. Das Schiff hatte am Donnerstag die Flüchtlinge vor Libyen gerettet.

Die italienischen und maltesischen Behörden werfen dem Kapitän vor, entgegen der Anweisungen aus Italien die Rettung übernommen zu haben. Der Besatzung drohen daher juristische Ermittlungen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. Juni 2018 um 14:00 Uhr.