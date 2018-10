Unwetter auf Mallorca "Die Situation ist ernst"

Anwohner hatten noch versucht, Fenster und Türen zu schließen - doch das Wasser kam zu schnell:

Das Städtchen Sant Llorenç wurde von den Unwettern auf Mallorca besonders schwer getroffen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Sant Llorenç ist verwüstet. In den Straßen des 8000-Einwohner-Ortes liegt Schlamm, teils kniehoch, den der heftige Regen in der Nacht angespült hat. Vor einem Haus stehen Autos übereinander - wie Spielzeug gestapelt. Andere Fahrzeuge rammten Häusereingänge. Solche Szenen zeigen die Kraft der Wassermassen, die die Hauptstraße des Ortes in einen reißenden Fluss verwandelt hatten.

"Ich musste schwimmen, sonst hätte ich nicht überlebt", erzählt ein Anwohner. "Ich habe gesehen, wie Autos unkontrollierbar weggerissen wurden, mit Menschen drin."

"Es war sehr schlimm"

Alles sei sehr schnell passiert, innerhalb von wenigen Minuten, erzählt ein anderer Anwohner. "Es war sehr schlimm. Wir waren im Haus, dann sahen wir, wie Autos durch die Straße schwammen. Schließlich kam das Wasser zu uns ins Haus, durch die Fenster und die Türen. Wir hatten sie noch versucht zu schließen."

Aber keine Chance. Fast alle Häuser im Ortszentrum von Sant Llorenç seien überflutet worden, sagt Bürgermeister Matheu Puiggrós. "Die Situation ist ernst. Es gibt sehr große materielle Schäden, vor allem an den Autos. Die Bewohner hatten große Probleme."

Chaos im Urlaubsparadies: Heftige Regenfälle verwüsten Osten von Mallorca

Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten

Mindestens drei Menschen kamen in den Wassermassen in Sant Llorenç ums Leben, vor allem ältere Menschen, die sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen konnten. Insgesamt sprechen die Behörden inzwischen von mindestens neun Todesopfern auf Mallorca. Das spanische Fernsehen meldet, dass darunter auch zwei britische Urlauber sind. Sie sollen in der Nähe von Cala Millor an der Ostküste ums Leben gekommen sein - sie seien in einem Taxi unterwegs gewesen, das von den Fluten überrascht worden sei. Der Taxifahrer werde vermisst.

Mehrere Landstraßen sind weiterhin überflutet und gesperrt. Einige kleinere Dörfer sind deshalb von der Außenwelt abgeschnitten. Außerdem gibt es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung. In der Inselhauptstadt Palma sitze ein Krisenstab zusammen, sagte Catalina Cladera von der Inselregierung. Alle Rettungskräfte seien im Einsatz. Außerdem habe man Hilfe des Militärs angefordert.

Unwetter auf Mallorca

Unwetterwarnungen für Formentera, Ibiza und Katalonien

Am Vormittag kamen rund 100 zusätzliche Rettungskräfte vom spanischen Festland auf Mallorca an. Auch ein Schiff mit Hubschraubern und Spürhunden an Bord traf ein, um die Menschen zu finden, die vermisst sind. Spaniens Ministerpräsident Sanchez will heute ebenfalls nach Mallorca fliegen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Über Twitter sprach er den Opfern und ihren Familien sein Beileid aus und sicherte schnelle Hilfe zu.

Unterdessen sind auch andere Regionen des Landes von Unwettern bedroht. Der spanische Wetterdienst gab die zweithöchste Unwetterwarnung für die Nachbarinseln Ibiza und Formentera und einen Teil von Katalonien, darunter auch Barcelona, aus.

Heftige Unwetter auf Mallorca

Oliver Neuroth, ARD Madrid

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Oktober 2018 um 14:00 Uhr.