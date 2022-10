Unterwasserhöhlen vor Mallorca Vermisster Taucher überlebt in Luftkammer Stand: 31.10.2022 16:31 Uhr

Die Medien sprechen von einer "wundersamen Rettung": Ein Taucher wird in Unterwasserhöhlen vor Mallorca über Stunden vermisst - sein Sauerstoff müsste längst aufgebraucht sein. Am Ende kann er aber gerettet werden.

Ein vermisster Taucher ist auf Mallorca in einem dramatischen Rennen gegen die Zeit vor dem Erstickungstod gerettet worden. Nach einer mehr als sechsstündigen Suche wurde der 50-Jährige Sonntagnacht gegen 23 Uhr in einer Unterwasserhöhle gefunden. Das berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeer-Insel. Die Zeitung "Diario de Mallorca" sprach von einer "wundersamen Rettung".

Der Profitaucher war in den weitläufigen Höhlen Cova de sa Gleda in Manacor rund 60 Kilometer westlich von Palma mit zwei ebenfalls erfahrenen Taucherkollegen unterwegs gewesen, als er sich offenbar verirrte. Das komplexe System aus überfluteten Hohlräumen verläuft in einer Tiefe von bis zu 24 Metern fast parallel zur Südostküste Mallorcas und hat eine Länge von 13,5 Kilometern.

Spezialteam aus Madrid gerufen

Gegen 16.30 Uhr wurde er von seinen Kollegen als vermisst gemeldet. Laut Medienberichten hätte der Inhalt seiner Taucherflasche nur bis 17.00 Uhr gereicht. An der sofort eingeleiteten Suchaktion nahmen den Angaben zufolge mehrere Expertenteams der Polizei und der Feuerwehr teil. Ein Spezialteam der Polizeieinheit Guardia Civil machte sich sogar von Madrid aus auf den Weg, musste am Ende aber nicht eingreifen.

In der späten Nacht dann wurde der Vermisste lebend entdeckt - er hatte sich in eine kleine Luftkammer gerettet und dort bis zu seiner Rettung ausgeharrt. Die Cova de sa Gleda gilt als die größten bisher in Europa entdeckten Unterwasserhöhlen.

Begleiter erlebte ähnliches 2017

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf der beliebten Urlaubsinsel: Einer der Begleiter des Geretteten war ein Profitaucher, nach dem im April 2017 sogar zwei Tage lang gesucht worden war. Er war im selben Gebiet als vermisst gemeldet und aus einer Luftkammer der Unterwasserhöhle Cova de sa Piqueta gerettet worden.