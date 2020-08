Seit Monaten demonstrierten Menschen für den Rücktritt des malischen Präsidenten Keïta. Nach einem mutmaßlichen Putschversuch verkündet dieser, aus dem Amt auszuscheiden. Auch die Regierung und die Nationalversammlung würden aufgelöst.

Der malische Präsident Ibrahim Boubacar Keïta hat seinen Rücktritt verkündet. "Ich wünsche mir, dass kein Blut vergossen wird, um mich an der Macht zu halten", sagte der bekümmert wirkende Keïta kurz vor Mitternacht im staatlichen Fernsehsender ORTM des westafrikanischen Landes. "Ich habe beschlossen, von meinem Amt zurückzutreten." Der Rücktritt sei sofort gültig. Eine sogenannte Bauchbinde im unteren Bereich des Fernsehbildes trug die Aufschrift "ausscheidender Präsident".

Keïta gab auch bekannt, dass die Regierung und die Nationalversammlung aufgelöst würden. Zuvor waren Keïta und Ministerpräsident Boubou Cissé bei einem mutmaßlichen Putschversuch festgenommen worden. Die Festnahme von Keïta und Cissé folgte auf eine Revolte in einer Kaserne in Kati. In der nahe gelegenen Hauptstadt Bamako waren am Dienstagabend bewaffnete Soldaten zu sehen, die ungehindert durch die Straßen zogen. Kurz zuvor hatten sie Augenzeugen zufolge auch das private Anwesen von Keïta umstellt und Schüsse in die Luft gefeuert.

Malische Soldaten vor dem Anwesen Keitas.

Noch unklar, wer hinter der Meuterei steckt

Die Soldaten nahmen zudem den Finanzminister und hochrangige Offiziere fest. Regierungskritische Demonstranten bejubelten die Meuterer und feierten den Rücktritt. Einige von ihnen steckten ein Gebäude in Brand, das Malis Justizminister gehört.

Wer hinter dem mutmaßlichen Putschversuch steckte, blieb vorerst unklar. Die Soldaten äußerten sich am frühen Mittwochmorgen zunächst nicht. Keïta war 2013 demokratisch mit einer überragenden Mehrheit von mehr als 77 Prozent der Stimmen gewählt und fünf Jahre später im Amt bestätigt worden. International genoss er Unterstützung, innenpolitisch stand er jedoch unter anderem wegen seines Umgangs mit islamistischen Extremisten unter Druck.

Druck durch Extremisten und Demonstranten

Der sogenannte Islamische Staat und Terrorgruppen, die mit Al-Kaida in Verbindung stehen, haben im vergangenen Jahr tödliche Angriffe durchgeführt. Eine Welle besonders tödlicher Angriffe im Norden des Landes veranlasste die Regierung 2019, ihre verwundbarsten Außenposten zu schließen, um die Verluste einzudämmen.

Die Parlamentswahlen vor einigen Monaten waren ebenfalls umstritten, was für Proteste sorgte. Seit Juni war Keïta bei Demonstrationen zum Rücktritt aufgefordert worden. Seine letzte Amtszeit hätte eigentlich noch weitere drei Jahre gedauert.

Afrikanische Union verurteilt "erzwungene Inhaftierung"

2012 hatte es bereits einen Putsch durch Hauptmann Amadou Haya Sanogo gegeben, danach versank Mali im Chaos. Aufständischen der Terrormiliz IS gelang es, das Machtvakuum auszunutzen. Das westafrikanische Land galt einst als vorbildliche Demokratie. Die Afrikanische Union verurteilte die "erzwungene Inhaftierung" und verlange die sofortige Freilassung von Keïta, sagte der Kommissionschef der Organisation, Moussa Faki Mahamat. Er lehne "jeglichen Versuch der verfassungswidrigen Änderung der Regierung" ab.

Auch die USA, die Vereinten Nationen, die regionale Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas und die einstige Kolonialmacht Frankreich verurteilten die Vorgänge in Mali. In New York sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric, Generalsekretär António Guterres fordere "die sofortige Wiederherstellung der verfassungsgemäßen Ordnung und Rechtsstaatlichkeit".