Malische Soldaten haben den Präsidenten und den Premierminister des westafrikanischen Landes festgesetzt. Noch ist unklar, wer hinter der Meuterei steckt. Die Ex-Kolonialmacht Frankreich reagiert besorgt.

Von Dunja Sadaqi, ARD-Studio Nordwestafrika

Im westafrikanischen Mali sind nach einer Meuterei der Präsident des Landes, Ibrahim Boubacar Keita, und sein Premierminister Boubou Cissé von Soldaten festgenommen worden. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend.

Laut einem Militärvertreter wurden die beiden Politiker in einem gepanzerten Fahrzeug nach Kati gebracht. 2012 hatte der Stützpunkt am Stadtrand der Hauptstadt Bamako eine Schlüsselrolle bei einem Machtwechsel im Land gespielt. Dort begann damals ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Keita an die Spitze der politischen Führung gelangte.

Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita soll sich in der Gewalt des Militärs befinden.

Demonstranten feiern das Militär

Mehrere Soldaten sollen nun erneut in Kati die Kontrolle an sich gerissen haben und anschließend bewaffnet in einer Militärkolonne Richtung Hauptstadt gefahren sein. Lokale Medien berichten, das Militär habe dort Barrikaden errichtet. Außerdem seien weitere Minister und hochrangige Offiziere festgenommen worden.

In den Straßen der Hauptstadt Bamako versammelten sich derweil Tausende Mitglieder der Protestbewegung M5. Eine Demonstrantin sagte der ARD, sie begrüße, dass das malische Militär sich hinter die Protestbewegung stelle. Allerdings sind die genauen Hintergründe und die Situation vor Ort noch unklar.

Frankreich fordert Ende der Meuterei

Besorgt äußerten sich sowohl die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS als auch die Ex-Kolonialmacht Frankreich. Sie forderten die Soldaten auf, die Waffen niederzulegen und in ihre Kasernen zurückzukehren.

Das westafrikanische Mali befindet sich seit Monaten in einer schweren politischen Krise. Präsident Keita steht massiv unter Druck. Eine breite gesellschaftliche Protestbewegung geht seit Monaten massenweise auf die Straßen und fordert seinen Rücktritt. Die Demonstranten werfen ihm unter anderem vor, die schlechte Sicherheitslage im Land nicht in den Griff zu bekommen. Internationale Vermittlungsversuche sind bislang gescheitert.

Auch Bundeswehr in Mali stationiert

2012 hatten verschiedene bewaffnete Gruppen den Norden Malis gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht. Obwohl damals die Ex-Kolonialmacht Frankreich militärisch eingegriffen hatte, ringt das Land seitdem um Stabilität. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden getötet, Hunderttausende Menschen sind geflohen. Zehntausende internationale Soldaten befinden sich vor Ort, darunter auch die Bundeswehr.