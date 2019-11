Das westafrikanische Mali kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Bei einem schweren Angriff auf einen Militärstützpunkt im Norden des Landes sind mehr als 50 Soldaten und ein Zivilist getötet worden.

Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im Norden Malis sind mindestens 54 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien 53 Soldaten und ein Zivilist, teilte die Regierung mit. Die entsandten Verstärkungskräfte hätten zehn Überlebende vorgefunden. Es seien auch beträchtliche Sachschäden entstanden.

Der Angriff in Indelimane in der Region Menaka war einer der schwersten in jüngster Zeit. Laut Regierung ging er von einer Dschihadistengruppe aus. Dem westafrikanischen Land machen immer wieder Überfälle islamistischer Gruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Terrormiliz "Islamischer Staat" zu schaffen. Die Islamisten haben ihre Hochburg im Norden des Landes. Von dort aus dringen sie in andere Landesteile ein sowie in Teile des Nigers und Burkina Fasos.

Im Rahmen des UN-Friedenseinsatzes Minusma und der europäischen EUTM-Mission ist seit 2013 auch die Bundeswehr mit etwa 1000 Soldaten in Mali im Einsatz.

Immer wieder Kämpfe im Land

Ende September wurden bei koordinierten Angriffen auf zwei Militärstützpunkte in Zentral-Mali 38 Soldaten getötet. 2012 hatten islamistische Gruppen unter IS-Führung die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen. Erst das Eingreifen französischer Truppen stoppte im Jahr darauf den Vormarsch der Rebellen in Richtung der Hauptstadt Bamako. Aber auch mehrere Volksgruppen und Milizen liefern sich Kämpfe in Mali, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.