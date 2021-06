UN-Mission in Mali Zwölf deutsche Soldaten bei Anschlag verletzt

Bei dem Angriff auf eine UN-Patrouille in Mali sind zwölf Bundeswehrsoldaten verletzt worden - drei von ihnen schwer. Das erklärte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer am Abend in Bonn.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am frühen Abend einen Sprengstoffanschlag auf Blauhelmsoldaten der MINUSMA-Mission in Mali bestätigt. Dabei seien zwölf Bundeswehrangehörige und ein weiterer UN-Soldat verletzt worden. Drei der Soldaten hätten schwere Verletzungen erlitten. Sie würden derzeit medizinisch versorgt. Zwei der Schwerverletzten seien inzwischen in einem stabilen Zustand, der dritte werde operiert. "Ihm gelten unsere besonderen Gedanken", so die Verteidigungsministerin in einem kurzen Pressestatement auf der Hardthöhe in Bonn.

Kramp-Karrenbauer zufolge ereignete sich der Anschlag am frühen Morgen, 180 Kilometer nordöstlich der Stadt Gao. Alle verletzten Soldaten seien evakuiert worden. Noch am Abend solle ein Sanitätsflugzeug der Luftwaffe nach Mali fliegen und die Schwerverletzten so schnell wie möglich nach Deutschland bringen.

"Heute sind wir bei den verletzten Kameraden"

Kramp-Karrenbauer betonte, die militärische Operation vor Ort sei noch nicht abgeschlossen. Vorrangiges Ziel sei jetzt, alle Militärangehörigen so schnell wie möglich in das Feldlager zurückzubringen. "Die Rettungskette, so wie wir sie vor Ort aufgebaut hatten, hat gegriffen. Und alle Verwundeten wurden mit Hubschraubern aus dem betreffenden Bereich evakuiert", sagte sie. Der militärische Einsatz sei noch nicht beendet.

Über alle weiteren Fragen - etwa die Hintergründe des Anschlags und die möglichen Folgen für den Bundeswehreinsatz - werde man sich in den nächsten Tagen befassen. "Aber nicht heute. Heute ist der Tag, an dem wir vor allem Dingen bei den verletzten Kameraden sind", so Kramp-Karrenbauer.

Die UN-Mission MINUSMA hatte den Autobomben-Anschlag auf eine Patrouille der UN-Truppe Stunden zuvor bestätigt und erklärt, 15 Blauhelm-Soldaten seien dabei verletzt worden. Über die Nationalität machte MINUSMA aber keine Angaben.

Sehr gefährlicher Militäreinsatz

Die UN-Mission MINUSMA in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes, in dem islamistische Terrorgruppen aktiv sind. Der Großteil der etwa 900 Bundeswehrsoldaten ist im Camp Castor nördlich von Gao stationiert. Der Einsatz gilt als der gefährlichste weltweit. Der jetzige Anschlag ist für die Bundeswehr der folgenschwerste seit Beginn des deutschen Engagements in Mali 2013.