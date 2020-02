Ein Flugzeug mit 128 Passagieren an Bord hat wegen Problemen am Triebwerk eine Sicherheitslandung in Madrid durchgeführt. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Auf dem Flughafen von Madrid ist ein Flugzeug trotz Schäden sicher gelandet. Es handelt sich um eine Boeing 767 der kanadischen Fluglinie Air Canada vom Typ Boeing 767. Verletzt wurde niemand.

Die Sicherheitslandung war nötig geworden, da ein "Problem mit dem Triebwerk" aufgetreten war, wie eine Sprecherin der kanadischen Fluggesellschaft sagte. Zudem war einer der zehn Reifen geplatzt. Der Jet musste daraufhin stundenlang über ein Gebiet südlich von Madrid kreisen, um Treibstoff zu verbrennen und abzulassen. Das Flugzeug hatte das Ziel Toronto und war daher vollgetankt.

Ein F18-Kampfjet der spanischen Luftwaffe begleitete die Landung der Maschine - so wie es die entsprechenden Sicherheitsprotokolle verlangen. Sprecher der Luftbehörden äußerten Kritik an einigen Medien. Durch die stundenlange Live-Berichterstattung hätten Angehörige und Freunde der Passagiere beunruhigt werden können. Derartige Sicherheitslandungen ohne größere Risiken seien nicht selten.

Flughafen musste wegen Drohnen schließen

Es ist das zweite Ereignis, dass die Lotsen in Madrid heute in Atem gehalten hat. Am Mittag war der Flughafen eineinhalb Stunden für Starts und Landungen gesperrt worden, nachdem in der Nähe des Flughafens Drohnen gesichtet worden waren. Die Polizei sucht derzeit nach den Verantwortlichen.

Marc Dugge, ARD Madrid

