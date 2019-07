Zum Nationalfeiertag Frankreichs hat Präsident Macron mehrere europäische Partner geladen. Er will die militärische Zusammenarbeit stärken. Zu dem Anlass kündigte er auch ein Weltraumkommando seines Landes an.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag ein Zeichen für eine gemeinsame Verteidigungspolitik in Europa setzen. Macron hat außer Bundeskanzlerin Angela Merkel weitere Staats- und Regierungschefs nach Paris eingeladen, deren Länder sich an der sogenannten Interventionsinitiative der europäischen Verteidigung beteiligen.

Frankreich, Deutschland und eine Reihe anderer EU-Staaten hatten sich im vergangenen Jahr auf die Militärallianz verständigt. Sie soll über eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen den Generalstäben zu einer schnelleren militärischen Reaktion in Krisenlagen führen. Dem rein europäischen militärischen Bündnis haben sich bisher zehn Staaten angeschlossen.

Den Vorschlag für die Interventionsinitiative hatte Macron gemacht. Er will mit dem Bündnis auch sicherstellen, dass die Atommacht Großbritannien nach dem geplanten EU-Austritt Teil einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft bleibt.

Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos

Am Vorabend der Feierlichkeiten kündigte Macron auch den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos an. "Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen", sagte Macron bei einer Rede vor Militärs in Paris. Der Weltraum sei ein "neuer Bereich der Konfrontation".

Er habe eine Änderung der Militärdoktrin genehmigt, die "uns in die Lage versetzten wird, uns im Weltraum und aus dem Weltraum zu verteidigen", sagte der Präsident. Der Aufbau einer gemeinsamen europäischen Verteidigung in Verbindung mit der NATO habe für Frankreich Priorität und sei der rote Faden der Feierlichkeiten an diesem 14. Juli, erklärte Macron.

Die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln zu stärken, sei eine Herausforderung, welche die Europäische Interventionsinitiative angehen möchte. "Noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Europa so notwendig", so der französische Staatschef.

Kanzlerin Angela Merkel in Paris: Auch 500 Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade marschieren in diesem Jahr bei der Parade mit.

Deutsche Soldaten marschieren mit

Auch 500 Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade marschieren in diesem Jahr bei der Parade in der französischen Hauptstadt mit. Es sei eine große Ehre für die Brigade, wieder dabei zu sein, sagte Bertrand Boyard, Kommandeur der Brigade, der Nachrichtenagentur dpa. "Das passiert in diesem Ausmaß nicht jeden Tag. Das ist sehr selten, dass eine Brigade mit allen Truppenteilen teilnehmen darf."

Die deutsch-französische Brigade wurde im Oktober 1989 gegründet. Sie besteht aus rund 5000 Soldaten und hat Standorte in beiden Ländern.

Frankreich erinnert am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution angesehen wird. Seit 1980 ist der Vorzeigeboulevard Champs-Élysées Schauplatz des Militärspektakels.

