Staatsbankett, vertraute Gesten, eine Rede vor dem Kongress: Trump überschüttet Frankreichs Präsident mit Ehrungen. Der US-Präsident lässt keinen Zweifel daran, wer sein wichtigster Partner in Europa ist.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Schon vor seinem Staatsbesuch in Washington nannten die amerikanischen Medien Emmanuel Macron den "Trump whisperer", den "Trump-Flüsterer", dem es gelingt, Trump auf einer besonderen Wellenlänge zu erreichen.

Zwei Tage lang überschütteten sich beide Präsidenten mit Komplimenten, drückten sich ausgiebig die Hand, klopften sich auf die Schulter, deuteten Wangenküsse an, und Trump kümmerte sich sogar um Macrons Erscheinungsbild: "Ja, wir haben eine sehr besondere Beziehung", sagte Trump zu Macron gewandt, "lass mich doch gerade mal die Schuppen von Deinem Anzug wischen."

Trump entfernt eine Schuppe von Macrons Anzug.

War dies eine freundschaftliche Geste, damit Macron perfekt aussieht, weil er eben "perfekt ist", wie Trump meinte. Oder war es doch eher die dominante Geste eines 71-jährigen Alphatiers gegenüber dem deutlich jüngeren Konkurrenten? Darüber wurde anschließend in den US-Medien und im Netz heftig gestritten. Der Kommentator im Sender CNN, Jeffrey Toobin, war sich sicher: "Das war die Geste eines Alphamännchens. Wer möchte schon vor einem internationalen Publikum auf seine Schuppen hingewiesen werden?"

Echte "Bromance"

Dennoch war spürbar: bei allem Gerangel, wer von beiden länger die Hand des anderen drückt und wer wem den Arm um die Schulter legt - die beiden mögen sich, eine echte "Bromance". Mehrfach schwärmte Trump: "Ich mag ihn sehr."

Und Macron gab Trump das Gefühl, respektiert zu sein. Bei allen Gegensätzen zwischen dem intellektuellen Macron und dem populistischen Trump - der Franzose betonte das Gemeinsame. Schließlich hätten beide als Außenseiter mit Hilfe des Volkes die Macht erobert.

"Macron macht das brilliant", lobt die politische Kolumnistin Gloria Borger. "Er weiß, wie man Trump behandeln muss."

Guter Draht ist Glücksfall für Europa

Schon im Juli in Paris war Trump begeistert vom Empfang zum französischen Nationalfeiertag. Von der Militärparade war er so beeindruckt, dass es im November ein ähnliches Spektakel in Washington geben soll. Auch die Pracht und das üppige Gold im Elysée-Palast fand Trump großartig.

Können miteinander: Trump und Macron.

Für Europa sei Macrons guter Draht zu Trump ein Glücksfall, meint die White House-Korrespondentin Rebecca Berg auf "CNN": "Das ist wichtig. Denn für Theresa May in Großbritannien und Angela Merkel in Deutschland konnte sich der Präsident bisher nicht erwärmen. Macron weiß, dass man Trump loben muss."

Angela Merkel war bei Barack Obama die erste Adresse in Europa. Trump will möglichst alles anders machen als Obama. Auch deshalb hat es die Kanzlerin bei ihm nicht leicht. Am Freitag kommt sie zu einem kurzen Arbeitsbesuch ins Weiße Haus. Vorher wird sie von Macron gebrieft, wo das Trump-Flüstern bereits geholfen hat und wo die Kanzlerin nachhaken muss.

"Gute Choreografie"

Gut sieht es beim Thema Syrien aus. Trump ist bereit, auf einen sofortigen Abzug der US-Soldaten zu verzichten. Auch beim Thema Handel und Strafzölle hat Macron gute Vorarbeit geleistet. Völlig offen ist, ob sich Trump auf Macrons Vorschlag eines erweiterten Iran-Atomabkommens einlässt.

Dennoch lobt die politische Kolumnistin Gloria Borger den Doppelbesuch Macrons und Merkels: "Erst kommt Macron, um Trump etwas weichzuklopfen. Und dann kommt Angela Merkel. Das ist gute Choreografie."

Doch ob es auch bei den strittigen Themen etwas gebracht hat, das werden erst Trumps Entscheidungen in den nächsten Wochen zeigen.