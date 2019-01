Machtkampf in Venezuela Militär warnt vor Bürgerkrieg

Das Verhalten der Armee könnte im Konflikt in Venezuela entscheidend sein. Nun bekräftigte Verteidigungsminister Padrino, dass der Generalstab in Maduro den Präsidenten sehe - und warnte vor einem Bürgerkrieg in dem Land.

In Venezuela hat das Militär vor einer gewalttätigen Lösung des Konflikts gewarnt. "Ein Bürgerkrieg wird die Probleme Venezuelas nicht lösen", sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino. Es brauche einen Dialog zwischen der Regierung und der Opposition. "Denn ein Krieg ist nicht unsere Wahl, sondern ein Instrument vaterlandsloser Gesellen, die nicht wissen, was das bedeutet."

Padrino bekräftigte, dass der Generalstab der Armee in Staatschef Nicolás Maduro den legitimen Präsidenten des Landes sehe. Den USA und anderen Staaten warf er vor, einen Krieg gegen Venezuela anzuzetteln.

Die USA hatten Parlamentschef Juan Guaidó umgehend als Übergangspräsidenten anerkannt, nachdem dieser sich am Mittwoch vor Anhängern zum neuen Staatschef erklärt hatte. Andere Staaten schlossen sich an, darunter Kanada und zahlreiche lateinamerikanische Regierungen.

Dagegen sagte Padrino nun: "Eine Person ohne Recht oder juristische Grundlage hat die Hand gehoben und sich selbst zum Präsidenten ernannt." Das sei "sehr gefährlich für unsere Unabhängigkeit und unsere Souveränität."

Armee könnte entscheidend sein

In Washington rief US-Außenminister Mike Pompeo das Militär in Venezuela zum Schutz von Guaidó auf. Vor der Organisation Amerikanischer Staaten sagte er: "Das Regime des früheren Präsidenten Nicolás Maduro ist nicht legitim. Wir betrachten daher alle seine Erklärungen und Handlungen als illegitim und ungültig." Pompeo warnte "Überbleibsel des Maduro-Regimes" davor, "die friedliche demokratischen Übergang zu unterdrücken".

Wie sich die venezolanische Armee in dem Konflikt verhält, könnte entscheidend sein. Die öffentliche Meinung in dem Land ist mittlerweile mehrheitlich auf der Seite der Opposition. Ohne oder gar gegen die Armee wird es für diese aber sehr schwierig werden, dem Protesttag vom Mittwoch einen Machtwechsel folgen zu lassen.

Die USA und viele lateinamerikanische Staaten unterstützen Gegenpräsident Juan Guaidó.

Appell von Guterres

Zehntausende Menschen waren bei der Großdemonstration gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen gegangen. Dabei war es auch zu Zusammenstößen gekommen, die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschosse in die Menge. Mehrere Menschen wurden getötet.

Angesichts der Ausschreitungen rief UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Konfliktparteien im Land auf, jegliche Gewalt zu vermeiden. Eine weitere Eskalation des Machtkampfs um das Präsidentenamt müsse verhindert werden, sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Parteien sollten in einen politischen Dialog einsteigen. Zudem verlangte der UN-Chef eine unabhängige Untersuchung der Unruhen.

Bundesregierung fordert freie Wahlen

Derweil positionierten sich weitere Staaten zum Machtkampf in dem südamerikanischen Land. Zuletzt sprach sich Großbritannien klar gegen Maduro aus. Außenminister Jeremy Hunt sagt, dieser sei nicht die richtige Person, die Venezuela voranbringe - Guaidó aber sehr wohl. Es sei zudem klar, dass Maduro nicht der rechtmäßige Staatschef sei.

Die Bundesregierung stützt die Rolle des Parlaments. "Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter. "Dafür braucht es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen mündet. Dabei kommt der demokratisch gewählten Nationalversammlung eine besondere Rolle zu."

EU vermeidet Anerkennung Guaidós

Die EU-Kommission vermeidet es bisher, Guaidó anzuerkennen. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, die EU rufe nachdrücklich dazu auf, einen sofortigen politischen Prozess einzuleiten, der zu freien und glaubwürdigen Wahlen führt. Und sie machte klar, wen die EU unterstützt: nämlich die von Guaidó geführte Nationalversammlung als die demokratisch gewählte Institution. Die Bürgerrechte, die Freiheit und die Sicherheit aller Mitglieder der Nationalversammlung müssten beachtet und uneingeschränkt respektiert werden, verlangte Mogherini.

Die sozialistischen Länder Kuba und Bolivien erklärten dagegen ihre Unterstützung für Maduro. Russland kritisierte das Verhalten der westlichen Länder. Die Ereignisse in dem südamerikanischen Land "zeigen klar die Haltung der progressiven internationalen Gemeinschaft gegenüber dem internationalen Recht, der Souveränität und der Nicht-Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten eines Landes, in dem sie einen Machtwechsel anstreben", erklärte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa auf Facebook.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte sich hinter Maduro. Er habe ihm in einem Telefonat die Unterstützung der Türkei zugesichert, teilte Erdogans Sprecher, Ibrahim Kalin auf Twitter mit.

Mit Informationen von Astrid Corall, ARD-Studio Brüssel, und Markus Plate, ARD-Studio Mexiko-Stadt.