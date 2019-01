Reaktionen auf Machtkampf Maduro hat noch Unterstützer

Die Krise in Venezuela spaltet die Weltgemeinschaft: Viele lateinamerikanische Staaten sowie die USA wollen den Wechsel. Russland hingegen sieht Maduro als legitimen Präsidenten. Die EU setzt auf freie Wahlen.

Nach den Massenprotesten mit vielen Toten hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Konfliktparteien in Venezuela aufgerufen, jegliche Gewalt zu vermeiden. Eine weitere Eskalation des Machtkampfs um das Präsidentenamt müsse verhindert werden, sagte Guterres beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Parteien sollten in einen politischen Dialog einsteigen. Zudem verlangte der UN-Chef eine unabhängige Untersuchung der Unruhen.

Viele Staaten haben mittlerweile im Machtkampf Stellung bezogen. Die US-Regierung war eine der ersten, die sich hinter Interims-Präsident Juan Guaidó stellte: Präsident Donald Trump ließ erklären, er erkenne die neue venezolanische Regierung unter dem von Maduro einst kaltgestellten Oppositionsführer an. Ihm folgten eine Reihe lateinamerikanischer Staaten. Auch Kanada unterzeichnete die gemeinsame Erklärung der sogenannten Lima-Gruppe, die Guaidó unterstützt.

Die USA und viele lateinamerikanische Staaten unterstützen Gegenpräsident Juan Guaidó.

EU vermeidet Anerkennung Guaidós

Die EU-Kommission vermeidet es bisher, Guaidó anzuerkennen. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, die EU rufe nachdrücklich dazu auf, einen sofortigen politischen Prozess einzuleiten, der zu freien und glaubwürdigen Wahlen führt. Und sie machte klar, wen die EU unterstützt: nämlich die von Guaidó geführte Nationalversammlung als die demokratisch gewählte Institution. Die Bürgerrechte, die Freiheit und die Sicherheit aller Mitglieder der Nationalversammlung müssten beachtet und uneingeschränkt respektiert werden, verlangte Mogherini.

EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb auf Twitter: "Ich hoffe, dass ganz Europa vereint die demokratischen Kräfte in Venezuela unterstützen wird. Im Gegensatz zu Maduro verfügt das Parlament einschließlich Guaidó über ein demokratisches Mandat der venezolanischen Bürger."

Moskau und Ankara stehen hinter Maduro

Die sozialistischen Länder Kuba und Bolivien erklärten dagegen ihre Unterstützung für Maduro. Die Solidarität gelte angesichts der "imperialistischen Versuche", die bolivarische Revolution zu destabilisieren, schrieb Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel auf Twitter.

Russland kritisierte das Verhalten der westlichen Länder. Die Ereignisse in dem südamerikanischen Land "zeigen klar die Haltung der progressiven internationalen Gemeinschaft gegenüber dem internationalen Recht, der Souveränität und der Nicht-Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten eines Landes, in dem sie einen Machtwechsel anstreben", erklärte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa auf Facebook.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte sich hinter Maduro. Er habe ihm in einem Telefonat die Unterstützung der Türkei zugesichert, teilte Erdogans Sprecher, Ibrahim Kalin auf Twitter mit. Erdogan habe gesagt: "Mein Bruder Maduro! Stehe aufrecht, wir sind an Deiner Seite."

Maduro und Erdogan pflegen seit Jahren ein enges Verhältnis. Der türkische Staatschef hatte Venezuelas Präsidenten bereits bei einem Besuch in Caracas im Dezember seine Unterstützung zugesichert.

Mit Informationen von Astrid Corall, ARD-Studio Brüssel