Kurzbesuch in Bagdad Maas warnt im Irak vor Iran-Konflikt

Außenminister Maas ist im Irak eingetroffen - aus Sicherheitsgründen war die Visite vorab nicht angekündigt. Er warnte in Bagdad: Ein direkter Konflikt zwischen USA und Iran würde das Land schwer treffen.

Bei einem Besuch in Bagdad hat Bundesaußenminister Heiko Maas während seiner Reise durch den Nahen Osten zur Deeskalation im Iran-Konflikt gemahnt. Die Gefahr unabsehbarer Folgen durch "Fehlkalkulationen, Missverständnisse und Provokationen" sei klar vorhanden, sagte er bei seiner Ankunft im Irak. Der Streit um das Atomabkommen habe "die Fieberkurve heftig ausschlagen lassen". Maas referierte damit auf Spannungen, die sich ein Jahr nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verschärft hatten.

Der Iran kündigte an, wieder mehr angereichertes Uran und schweres Wasser zu lagern, als es der Vertrag vorsieht - die Vorbereitungen dafür seien schon angelaufen. Die USA belegten daraufhin alle Erdölexporte des Iran mit Sanktionen, um das Land an empfindlicher Stelle zu treffen. Außerdem haben sie ihr militärisches Aufgebot in der Region verstärkt.

"Wir können Dialog nicht nur anmahnen"

Im Irak als Nachbarland des Iran ist die Gefahr einer Eskalation besonders groß - denn dort sind sowohl US-Soldaten auf Ausbildungsmission stationiert als auch aus Teheran unterstützte Schiitenmilizen aktiv.

Zudem würde ein militärischer Konflikt das Land schwer treffen, warnte Maas: Im Irak seien in den vergangenen Jahren mehr als vier Millionen Flüchtlinge nach Hause zurückgekehrt. "Das, was an Stabilität mühsam erkämpft wurde, wäre bei einer großen Eskalation am Golf in Gefahr. Für Bagdad ist deshalb eine auf Ausgleich bedachte Haltung besonders wichtig."

Die europäischen Staaten sieht Maas in einer Vermittlerrolle: "Wir können Dialog nicht nur anmahnen, sondern müssen ihn führen - gerade dort, wo Gegensätze unaufhebbar erscheinen und langjährige Konflikte tief sitzen."

Bemühen um Atomdeal-Rettung in Teheran

Maas' Visite im Irak war aus Angst vor Anschlägen nicht öffentlich angekündigt worden. Er war mit einem Militärtransporter vom jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak nach Bagdad geflogen und will dort mit dem irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi und Präsident Barham Salih sprechen.

Am Sonntag will Maas nach weiteren Zwischenstopps in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Iran weiterreisen. In Teheran will er versuchen, die politische Führung von einem Ausstieg aus dem Atomabkommen abzuhalten. Gemeinsam mit den übrigen verbliebenen Vertragspartnern Großbritannien, Frankreich, China und Russland setzt sich Deutschland dafür ein, den Deal zu retten.

"Wir Europäer sind überzeugt, dass es alle Mühe wert ist, für den Erhalt der Wiener Nuklearvereinbarung mit Iran zu arbeiten, sagte Maas. Bislang lehnt Teheran jedoch Gespräche mit Washington ab und will nur dann verhandeln, wenn Trump wieder in das Abkommen eintritt und die Sanktionen aufhebt.